गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसी जैकेट पहनकर चलाई थी गोली, पुलिस ने पकड़ा तो हाथ जोड़कर बोला- 'मैं गुंडा नहीं हूं'
ग्वालियर के बहोड़ापुर क्षेत्र में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसी जैकेट पहनकर गोली चलाने वाले बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी ने गोली चलाकर उसका वीडियो वायरल किया था। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं आरोपी का एक अन्य साथी फरार है।
Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 04:17:21 AM (IST)
Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 04:28:22 AM (IST)
गैंगस्टर जैसी जैकेट पहनकर गोली चलाने वाला बदमाश गिरफ्तार
HighLights
- लॉरेंस बिश्नोई जैसी जैकेट पहनकर गोली चलाने वाला बदमाश गिरफ्तार
- आरोपी पुलिस को हाथ जोड़ने लगा, फिर बोला- मैं शिवांस हूं, गुंडा नहीं हूं
- रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी का बेटा शैलेष बाथम इस मामले में अभी फरार
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: बहोड़ापुर स्थित न्यू फोर्ट व्यू कालोनी में आधी रात अपने साथी शैलेष बाथम के साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसी जैकेट पहनकर गोली चलाने वाले बदमाश शिवांस भार्गव को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस टीम जब उसका पीछा कर रही थी तो सागरताल रोड के पास बाइक तेज रफ्तार में दौड़ाई। बाइक फिसल गई, इससे पैर और मुंह में चोट आई है।
पुलिस उसे उसी इलाके में लेकर पहुंची, जहां गोली चलाई थी। यहां टीआई आलोक सिंह परिहार ने पूछा, बताओ कौन हो, गुंडे हो? इस पर वह हाथ जोड़ने लगा, फिर बोला- मैं शिवांस हूं, गुंडा नहीं हूं। फिर उसने यह भी कहा- अब सुधर जाऊंगा, अपराध नहीं करूंगा।
आम लोगों ने भी पुलिस को यहां बताया कि शिवांस भार्गव से परेशान हैं। वह पूर्व में भी पकड़ा जा चुका है। उस पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई। जेल से छूटते ही फिर अपराध करने लगा। वह छोटी-छोटी बात पर गोली चला देता है। फिर इसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लगाता है। इसी से वह दहशत फैलाता है। लोगों से चौथ वसूली करता है।
जब वह लंगड़ाकर चल रहा था तो लोगों ने कहा- इसके साथ सही हुआ। अपराधी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। य हां बता दें कि इस बदमाश ने फोर्ट व्यू कालोनी में रहने वाले कुश सेंगर के घर के बाहर गोली चलाई थी।
लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित है, जैकेट पर लिखा भी था नाम
पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित है। उसके जैसी जैकेट पहनकर गोली चलाई। जैकेट पर उसने नाम भी लिखा हुआ था। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी का बेटा शैलेष बाथम इस मामले में अभी फरार है। वह भी साथ में था। उसने गोली चलाई थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
बदमाश को पकड़ा गया है। वह पुलिस से बचकर भाग रहा था, इसी दौरान गिर पड़ा। उसके पैर में चोट लगी है। सीन रीक्रियेशन के लिए वहां ले गए थे, जहां उसने गोली चलाई थी। उससे पूछताछ चल रही है कि उसकी गैंग में और कौन लोग शामिल हैं।
- अनु बेनीवाल एएसपी, ग्वालियर