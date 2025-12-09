गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसी जैकेट पहनकर चलाई थी गोली, पुलिस ने पकड़ा तो हाथ जोड़कर बोला- 'मैं गुंडा नहीं हूं'

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: बहोड़ापुर स्थित न्यू फोर्ट व्यू कालोनी में आधी रात अपने साथी शैलेष बाथम के साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसी जैकेट पहनकर गोली चलाने वाले बदमाश शिवांस भार्गव को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस टीम जब उसका पीछा कर रही थी तो सागरताल रोड के पास बाइक तेज रफ्तार में दौड़ाई। बाइक फिसल गई, इससे पैर और मुंह में चोट आई है।

पुलिस उसे उसी इलाके में लेकर पहुंची, जहां गोली चलाई थी। यहां टीआई आलोक सिंह परिहार ने पूछा, बताओ कौन हो, गुंडे हो? इस पर वह हाथ जोड़ने लगा, फिर बोला- मैं शिवांस हूं, गुंडा नहीं हूं। फिर उसने यह भी कहा- अब सुधर जाऊंगा, अपराध नहीं करूंगा।