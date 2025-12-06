Agniveer Bharti 2025: चयनित अभ्यर्थी 11 दिसंबर से ट्रेनिंग सेंटर के लिए होंगे रवाना, जल्द आएगी दूसरी मेरिट लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा में चयनित हुए अभ्यर्थी 11 दिसंबर से ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना होंगे। पहले दिन 144 अभ्यर्थी रवाना होंगे। 14 दिसंबर तक इनकी रवानगी होगी और 15 दिसंबर तक ट्रेनिंग सेंटरों पर रिपोर्ट करना है। इसके बाद हैदराबाद, नासिक और सागर सहित अन्य सेंटरों में इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी।

चयनित अभ्यर्थियों में इस बार भी सबसे ज्यादा भिंड, मुरैना और ग्वालियर जिले के हैं। इनकी संख्या करीब 45 प्रतिशत है। इस बार अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, निवाड़ी जिलों के 32 हजार 708 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से आठ हजार 813 उत्तीर्ण हुए। शारीरिक परीक्षा में 4484 अभ्यर्थी और मेडिकल परीक्षण में 3202 अभ्यर्थी चयनित हुए।

पहली मेरिट सूची में 704 अभ्यर्थियों के नाम शामिल

पहली मेरिट सूची में 704 अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। इसमें से अग्निवीर जनरल ड्यूटी के 686 और आफिस असिस्टेंट के 18 अभ्यर्थी शामिल हैं। अभी दूसरी मेरिट सूची 15 से 20 दिसंबर के बीच आने की उम्मीद है। इसमें चयनित अभ्यर्थी पांच जनवरी तक ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना किए जाएंगे। 33 अभ्यर्थी पैरा कमांडो के लिए चयनित पहली मेरिट लिस्ट में चयनित हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया 10 दिसंबर तक चलेगी। 11 दिसंबर से इन्हें ट्रेनिंग सेंटर पर रवाना किया जाएगा।

छह अभ्यर्थियों को डिस्क्वालिफाइ किया गया

अब तक फर्जी दस्तावेज मिलने पर छह अभ्यर्थियों को डिस्क्वालिफाइ किया गया है। जनरल ड्यूटी के 686 अभ्यर्थियों में से 33 अभ्यर्थी पैरा कमांडो के लिए चयनित हुए हैं। यह आगरा स्थित पैरा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना होंगे। वर्जन अग्निवीर भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना किया जाएगा। दूसरी मेरिट लिस्ट 15 से 20 दिसंबर के बीच आ जाएगी। कर्नल पंकज कुमार, निदेशक, सेना भर्ती कार्यालय।