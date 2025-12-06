मेरी खबरें
    MP Top News: एमपी में होमगार्ड की होगी बंपर भर्ती, भोपाल मेट्रो का इंतजार खत्म, मुठभेड़ के बाद भागे माओवादी

    MP Top News Today: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 को देखते हुए पांच हजार से अधिक होमगार्ड सैनिकों की भर्ती की जाएगी। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कारिडोर पर हलचल तेज हो गई है। मेट्रो प्रबंधन 13 दिसंबर को संभावित लोकार्पण के लिए तैयारी में जुट गया है।

    Sat, 06 Dec 2025 08:08:25 PM (IST)
    HighLights

    1. सिंहस्थ के लिए पांच हजार से अधिक होमगार्ड की भर्ती होगी
    2. भोपाल मेट्रो की 13 दिसंबर को संभावित लोकार्पण की तैयारी
    3. MP-CG सीमा क्षेत्र में माताघाट पर माओवादियों के साथ मुठभेड़

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 को देखते हुए पांच हजार से अधिक होमगार्ड सैनिकों की भर्ती की जाएगी। तीन वर्ष में दो माह की काल आफ यानी बिना वेतन ड्यूटी से बाहर रखने की व्यवस्था भी समाप्त होगी। होमगार्ड्स के लिए पीपीपी माडल पर आवास बनाने का प्रयास करेंगे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कारिडोर पर हलचल तेज हो गई है। मेट्रो प्रबंधन 13 दिसंबर को संभावित लोकार्पण के लिए तैयारी में जुट गया है। सुभाष नगर मेट्रो डिपो से लेकर एम्स मेट्रो स्टेशन तक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि शेष कार्य समय पर पूरे किए जा सके। (यहां पढ़ें पूरी खबर)


    बालाघाट एसपी ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 12.30 बजे मप्र-छग सीमा क्षेत्र में माताघाट पर माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। माओवादियों की संख्या स्पष्ट नहीं है। मुठभेड़ के बाद माओवादी अपना डेरा छोड़कर भाग निकले। सुरक्षाबलों ने बड़ी मात्रा में माओवादियों के दैनिक उपयोग के सामान, विस्फोटक, मेडिकल सामग्री आदि बरामद की है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    खंडवा जिले में चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बदमाश इतने बेखौफ हो चुके है कि राह चलते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। रुपया या सामान नहीं देने पर उनके साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला देशगांव चौकी क्षेत्र में भी सामने आया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश में कटनी के माधव नगर थाने से चंद कदम की दूरी पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम को चोर उखाड़कर ले गए। इस घटना ने पुलिस के रात्रि गश्त व्यवस्था की पोल खोल दी है। इसके साथ ही थाने के इतने नजदीक वारदात हो जाने से भी सवाल खड़े हो रहे है। घटना रात दो बजे की बताई जा रही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की नरैनी पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक राज्यमंत्री के रिश्तेदार सहित पांच अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गिरोह के पास से 10 किलो 400 ग्राम गांजा, एक 315 बोर का तमंचा, कारतूस, कार और बाइक बरामद हुई है। गिरोह मध्यप्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों के रास्ते नशा तस्करी करता था। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कई हितग्राहियों ने योजना से रुपये लेकर घर नहीं बनवाया। सीएमओ ने अब इनके खिलाफ एफआईआर के लिए पुलिस कोतवाली में आवेदन दिया है। 133 हितग्राहियों में से कई हितग्राही, आवास छोड़कर चले गए हैं, तो कुछ लोगों ने आवास बेच दिया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

