MP BJP: निगम, मंडलों व प्राधिकरणों में नियुक्ति के संकेत; ग्वालियर-चंबल में गुटबाजी बनी बड़ी चुनौती

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने रविवार को अल्प प्रवास के दौरान जल्द ही निगम, मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्तियां किए जाने के संकेत दिए। इन नियुक्तियों के लिए अभिलाषी नेताओं ने सत्ता और संगठन के नीति निर्धारकों से संपर्क बनाना शुरू कर दिया है।

पता चला है कि निगम मंडलों की पहली सूची पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिहार चुनाव के दौरान ही दिल्ली व प्रदेश नेतृत्व की मुहर लगवा ली है। यह सूची दीपावली से पहले जारी होनी थी, लेकिन प्रदेश के नेताओं की बिहार चुनाव में व्यस्तता के कारण जारी नहीं हो पाई।