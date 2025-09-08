मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'अधिकारियों को सद्बुद्धि दें...', Gwalior में शराबखोरी से त्रस्त BJP पार्षद ने भगवान को लिखा पत्र

    MP News: शराबखोरी से परेशान होकर पार्षद ने अचलनाथ भगवान को गुहार लगाते हुए पत्र लिखा कि अवैध शराबखोरी को प्रतिबंधित किया जाए और आबकारी के अधिकारियों को सद्बुद्धि दी जाए। पार्षद ने यह लिखा पत्र महानगर ग्वालियर में आबकारी विभाग की निष्क्रियता के कारण ग्वालियर के सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी-नशाखोरी लगातार बढ़ती जा रही है।

    By Varun Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 07:06:26 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 07:06:23 PM (IST)
    'अधिकारियों को सद्बुद्धि दें...', Gwalior में शराबखोरी से त्रस्त BJP पार्षद ने भगवान को लिखा पत्र
    BJP पार्षद ने भगवान को लिखा पत्र।

    HighLights

    1. ग्वालियर में शराबखोरी से त्रस्त BJP पार्षद ने खोला मोर्चा
    2. अधिकारियों ने नहीं सुनी बात तो भगवान से लगाई गुहार
    3. जगह-जगह अवैध अहातों से लोगों के लिए बढ़ी परेशानी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कंपोजिट शराब दुकान का नियम आने के बाद अहाते बंद हो गए लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर शराबखोरी बढ़ गई है। शराब के ठेकों के बाहर की खुलेआम शराब पीने के साथ सड़कों से लेकर कारों में शराब पीने का चलन बढ़ रहा है। अहाते तो बंद हुए लेकिन सार्वजनिक स्थलों व सड़कों पर आबकारी और थाना पुलिस की उतनी निगरानी नहीं बढ़ी। पिछले साल खुद कलेक्टर रुचिका चौहान को शिंदे की छावनी से गुजरने के दौरान शराब दुकान पर बुरे हालात दिखे तो गाड़ी रुकवाकर नाराजगी जताई। इसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई भी की।

    पिछले दिनों संभाग युक्त कार्यालय जाने के वाले मार्ग पर नाका चंद्रवदनी शराब दुकान के पास खुले आम शराब पीने का वीडियो वार्ड 58 पार्षद अर्पणा पाटिल ने जारी कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। इसके बाद आबकारी ने संज्ञान तो लिया लेकिन स्थाई हल नहीं हुआ।

    पार्षद ने अचलनाथ भगवान ने लगाई गुहार

    अब परेशान होकर पार्षद ने अचलनाथ भगवान को गुहार लगाते हुए पत्र लिखा कि अवैध शराबखोरी को प्रतिबंधित किया जाए और आबकारी के अधिकारियों को सद्बुद्धि दी जाए। पार्षद ने यह लिखा पत्र महानगर ग्वालियर में आबकारी विभाग की निष्क्रियता के कारण ग्वालियर के सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी-नशाखोरी लगातार बढ़ती जा रही है। इस कारण महिलाओं, बच्चियों एवं छात्राओं का अकेले घर से निकलना असुरक्षित होता जा रहा है। यह महानगर के लिए एक अत्यधिक चिन्तनीय विषय है। सरेआम शराबखोरी से नन्हे मुन्नों को कैसे संस्कार मिल रहे हैं यह विदित है।

    यह भी पढ़ें- मछली के जाल में फंसा ‘किंग कोबरा’, मची अफरा-तफरी, सर्प मित्र ने किया ऐसा रेस्क्यू कि Video वायरल

    इस सार्वजनिक शराबखोरी को अतिशीघ्र प्रतिबंधित किया जाना स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अब मुझे लगता है कि यह कार्य आप ही कर सकते हैं। क्योंकि आपने हमेशा ही अपने भक्तों के हितों को सर्वोपरी रखा है। इसलिए आप महानगर ग्वालियर में सर्वोच्च आस्था के केंद्र हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हम ग्वालियर वासियों को इस अनियंत्रित हो चुकी समस्या से निजात दिलाएंगे तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों को सद्बुद्धि देंगे।

    खुलेआम शराब का होता है सेवन

    शराब दुकान के आसपास सबसे ज्यादा ठिकाने शराब दुकानों के आसपास ही खुलेआम शराब का सबसे ज्यादा सेवन किया जा रहा है। दुकान से शराब खरीदकर आसपास लोग खड़े हो जाते हैं और शराबखेारी करते हैं। हैरानी का बात यह है कि ऐसे स्थानों से पुलिस के वाहन भी गुजरते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। इसके अलावा शराब दुकानें अपने निर्धारित समय से अधिक समय तक खुल रहीं हैं जिसपर कार्रवाई नहीं होती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.