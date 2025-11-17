मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भाई का दोस्त घर आया, युवती की मांग में सिंदूर भर बोला- शादी करना चाहता हूं, दुष्कर्म करने के बाद मुकरा

    MP News: शहर के हजीरा इलाके में रहने वाली युवती के साथ उसके भाई के दोस्त ने ही दुष्कर्म किया। जब युवती घर पर अकेली थी, तभी वह घर पर आ गया। युवती की मांग में जबरन सिंदूर भर दिया और बोला कि वह उसे पसंद करता है। शादी करना चाहता है। फिर युवती के साथ जबरन गलत काम किया। इसके बाद दो बार होटल बुलाकर भी दुष्कर्म किया।

    By amit mishra
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 08:18:29 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 08:18:28 PM (IST)
    भाई का दोस्त घर आया, युवती की मांग में सिंदूर भर बोला- शादी करना चाहता हूं, दुष्कर्म करने के बाद मुकरा
    युवती के साथ उसके भाई के दोस्त ने ही दुष्कर्म किया। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. युवती के साथ उसके भाई के दोस्त ने ही दुष्कर्म किया
    2. जबरन सिंदूर भर दिया और बोला कि वह उसे पसंद करता है
    3. जब युवती ने उससे शादी करने के लिए कहा तो मुकर गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के हजीरा इलाके में रहने वाली युवती के साथ उसके भाई के दोस्त ने ही दुष्कर्म किया। जब युवती घर पर अकेली थी, तभी वह घर पर आ गया। युवती की मांग में जबरन सिंदूर भर दिया और बोला कि वह उसे पसंद करता है। शादी करना चाहता है। फिर युवती के साथ जबरन गलत काम किया। इसके बाद दो बार होटल बुलाकर भी दुष्कर्म किया। जब युवती ने उससे शादी करने के लिए कहा तो बोला- शादी नहीं करेगा और अगर किसी से कुछ कहा तो उसे जान से मार देगा। बदनामी कर देगा। युवती चुप रही, फिर वह हिम्मत जुटाकर थाने पहुंच गई। हजीरा थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है।

    शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

    हजीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चार शहर का नाका स्थित रामनगर में रहने वाले विश्वजीत उर्फ गोलू तोमर की दोस्ती गणेश कालोनी में रहने वाले युवक से थी। जब युवक व उसके स्वजन बाहर गए थे, तब वह उसके घर पहुंच गया। यहां उसके दोस्त की 21 वर्षीय बहन अकेली थी। उसकी मांग में उसने सिंदूर भरकर शादी का वादा किया और दुष्कर्म किया। इसके बाद 10 अक्टूबर और 14 नवंबर को उसने होटत तान्या पैलेस में ले जाकर दुष्कर्म किया। युवती ने इसके बाद उससे शादी की बात कही तो मुकर गया। उसने कहा कि वह इसी तरह उसका शोषण करेगा, अगर किसी से कुछ कहा तो बदनामी कर देगा। युवती रविवार को थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई।


    पति के दोस्त ने ही किया दुष्कर्म

    पुरानी छावनी इलाके में रहने वाली महिला के साथ भी दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला के पति के दोस्त ने ही दुष्कर्म किया। इंकार करने पर बेरहमी से पीटा। जब आरोपित महिला को पीट रहा था, तभी उसका पति व देवर आ गए। इन लोगों ने आरोपित को पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी और आरोपित को पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

    यह भी पढ़ें- खुशखबरी... छतरपुर, राजगढ़ व बुधनी अगले साल से शुरू होंगे मेडिकल कॉलेज, फैकल्टी की जल्द होगी भर्ती

    मूल रूप से नूराबाद का रहने वाला युवक अपने परिवार के साथ मोतीझील पर किराए से रहता है। वह गांव गया था। पत्नी और दोनों बेटे घर पर थे। रात को उसका दोस्त सुनील कुशवाह घर पर आ गया। उसने खाना भी खाया, इसके बाद सुनील ने दोस्त की ही पत्नी के साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी। जब महिला ने इनकार किया तो मारपीट की और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। महिला के साथ दुष्कर्म कर दोबारा उसे पीटा। तभी महिला के पति व देवर आ गए। महिला के दोनों बच्चे घर के बाहर थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.