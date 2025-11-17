भाई का दोस्त घर आया, युवती की मांग में सिंदूर भर बोला- शादी करना चाहता हूं, दुष्कर्म करने के बाद मुकरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के हजीरा इलाके में रहने वाली युवती के साथ उसके भाई के दोस्त ने ही दुष्कर्म किया। जब युवती घर पर अकेली थी, तभी वह घर पर आ गया। युवती की मांग में जबरन सिंदूर भर दिया और बोला कि वह उसे पसंद करता है। शादी करना चाहता है। फिर युवती के साथ जबरन गलत काम किया। इसके बाद दो बार होटल बुलाकर भी दुष्कर्म किया। जब युवती ने उससे शादी करने के लिए कहा तो बोला- शादी नहीं करेगा और अगर किसी से कुछ कहा तो उसे जान से मार देगा। बदनामी कर देगा। युवती चुप रही, फिर वह हिम्मत जुटाकर थाने पहुंच गई। हजीरा थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है।

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म हजीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चार शहर का नाका स्थित रामनगर में रहने वाले विश्वजीत उर्फ गोलू तोमर की दोस्ती गणेश कालोनी में रहने वाले युवक से थी। जब युवक व उसके स्वजन बाहर गए थे, तब वह उसके घर पहुंच गया। यहां उसके दोस्त की 21 वर्षीय बहन अकेली थी। उसकी मांग में उसने सिंदूर भरकर शादी का वादा किया और दुष्कर्म किया। इसके बाद 10 अक्टूबर और 14 नवंबर को उसने होटत तान्या पैलेस में ले जाकर दुष्कर्म किया। युवती ने इसके बाद उससे शादी की बात कही तो मुकर गया। उसने कहा कि वह इसी तरह उसका शोषण करेगा, अगर किसी से कुछ कहा तो बदनामी कर देगा। युवती रविवार को थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई।