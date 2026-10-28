ग्वालियर में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़, मामी के भाई ने गोद में उठाकर निजी अंगों को छुआ; पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर संभाग में हजीरा थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहां कक्षा सात में पढ़ने वाली छात्रा ने अपनी मामी के भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा के मुताबिक, मामी के भाई ने उसे बहला-फुसलाकर ट्रेन दिखाने के बहाने छेड़छेाड़ की।

साथ ही किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। मंगलवार रात अपने परिजनों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची छात्रा की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि, पीड़ित छात्रा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। वह अपने नाना-नानी के घर पर रहकर पढ़ाई करती है। वह कक्षा सातवीं की छात्रा है। बच्ची ने पुलिस को बताया कि करीब डेढ़ महीने पहले वह साइकिल से मामा के घर जा रही थी।