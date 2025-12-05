ग्वालियर की गोलार घाटी में दो चीता दिखने से लोगों में दहशत, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप... प्रशासन अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: भितरवार अनुविभाग के करहिया थाना क्षेत्र में स्थित गोलार घाटी में उस समय सनसनी फैल गई, जब सड़क मार्ग के किनारे गायों के झुंड के बीच अचानक दो चीता विचरण करते नजर आए। अपने चारपहिया वाहनों से गुजर रहे राहगीरों ने पहले तो डर के कारण शीशे बंद कर लिए, लेकिन सुरक्षित रहते हुए दोनों चीतों का पूरा वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया, जिसे बाद में इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल कर दिया गया। वीडियो सामने आने के बाद आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया।
बताया जाता है कि करहिया गांव के मकरध्वज मंदिर के पास स्थित जंगल से होकर मोहन क्षेत्र के घाटी गांव जाने के लिए गोलार घाटी का मार्ग निकला है। गुरुवार सुबह जैसे ही इस रास्ते पर लोगों की आवाजाही शुरू हुई, तभी सड़क किनारे जंगल में दो चीता गायों के झुंड के बीच घूमते दिखाई दिए। इस दृश्य को देख पहले यात्री सहम गए, लेकिन बाद में उन्होंने अंदर से ही वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो के व्यापक प्रसार के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है।
चीतों की मौजूदगी की पुष्टि होने पर कूनो वन परिक्षेत्र की टीम सक्रिय हो गई। वन विभाग ने गोलार घाटी क्षेत्र में गश्ती दल भेजकर निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही गश्ती दल द्वारा आने-जाने वालों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
गोलार घाटी क्षेत्र में सड़क किनारे चीता दिखने की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिली है। कूनो वन परिक्षेत्र इस जंगल से सटा हुआ है, इसलिए ऐसे मौसम में चीता कभी-कभी खुले क्षेत्र में विचरण करते हैं। एहतियातन लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही कूनो का गश्ती दल क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रहा है।
-घनश्याम चतुर्वेदी, रेंजर, वन परिक्षेत्र मोहना घाटीगांव