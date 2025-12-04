मेरी खबरें
    हाईपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहे बच्चे, मामूली बात पर गुस्से में घर छोड़कर भाग रहे

    मध्य प्रदेश में पुलिस ने जब गुम हुए बच्चों को खोजने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया तो एक नई जानकारी सामने आई। बरामद किए गए बच्चों की काउंसलिंग में यह सामने आया कि ज्यादातर अटेंशन डेफिसिट हाईपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। परिवार से मामूली बात पर ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं।

    By amit mishra
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 09:09:14 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 09:30:43 AM (IST)
    HighLights

    1. मामूली बात पर हो रहे गुस्सा, घर छोड़कर भाग रहे
    2. ऑपरेशन मुस्कान में एक माह में पुलिस ने बच्चों को खोजा
    3. खोजे गए बच्चों की काउंसलिंग में यह बात सामने आई है

    अमित मिश्रा, नईदुनिया, ग्वालियर। बच्चों में घर छोड़कर भागने की प्रवृत्ति बढ़ी है। खासकर संभ्रांत वर्ग के बालकों में। वजह यह कि बच्चे छोटी-छोटी बातों पर रोक-टोक सहन नहीं कर पा रहे। कोई मोबाइल चलाने से रोकने पर घर छोड़कर चला गया तो किसी को पढ़ाई करने के लिए माता-पिता ने डांटा, इसलिए घर छोड़ दिया। बच्चों के इस बदलते व्यवहार को लेकर इन बच्चों को खोजने वाले पुलिस अफसर भी हैरान हैं।

    यह राजफाश तब हुआ, जब बच्चों को खोजने के लिए एक माह का विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। इसमें जिन बच्चों को बरामद किया या जिन बच्चों को पुलिस ने खोजा, उनकी काउंसलिंग की गई। मनोरोग विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चे अटेंशन डेफिसिट हाईपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण उनकी बर्दाश्त करने की क्षमता बिलकुल कम हो रही है। संभ्रांत वर्ग के बच्चों में यह सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है।


    कुछ मामले : स्कूल में शिकायत, पिता ने डांटा तो छोड़ा घर, पुलिस चकरघिन्नी

    10 वर्षीय प्रिंस (बदला हुआ नाम) स्कूल का छात्र है। 18 नवंबर को छात्र की शिकायत स्कूल से घर तक पहुंची। वह पढ़ाई नहीं करता। पिता ने डांटा तो घर छोड़कर चला गया। पूरा सिस्टम अपहरण की खबर से चकरघिन्नी हो गया। तीन घंटे में पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। बात की तो उसने कहा- डांट से नाराज था।

    घर पर माता-पिता के नाम सुसाइड नोट लिखकर गायब हो गया किशोर

    सिटी सेंटर क्षेत्र में रहने वाला किशोर माता-पिता के नाम सुसाइड नोट लिखकर गायब हो गया। पुलिस ने दो दिन में उसे ढूंढा तो बोला- मम्मी पापा ने मोबाइल चलाने से रोका था, इसलिए उनके साथ नहीं रहना।

    मनोरोग विशेषज्ञ की राय...

    बच्चों में हाइपरएक्टिविटी डिसआर्डर की समस्या बढ़ रही है। जिसका सीधा अर्थ है- अत्यधिक चंचलता। जिसके कारण बच्चों में बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती जा रही है। ओपीडी में भी ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ रही है, जो छोटी-छोटी बातों पर अत्यधिक गुस्सा होते हैं। इस व्यवहार का सिर्फ एक कारण नहीं है। इसके कई कारण हैं, जिसके कारण यह समस्या बच्चों में बढ़ी है।

    ये हैं कुछ कारण

    1. छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, दिनभर वह मोबाइल, इंटरनेट मीडिया का उपयोग कर रहे हैं।

    2. संयुक्त परिवार नहीं हैं, माता-पिता दोनों काम करते हैं तो उन पर ध्यान देने वाला ही कोई नहीं है। ऐसे बच्चे इंटरनेट को ही अपना साथी मानते हैं, फिर माता-पिता की छोटी-सी रोक-टोक भी उन्हें चुभती है।

    3. बच्चों की छोटी-छोटी जिद को पूरी करना भी वजह है। फिर जब उनकी जिद पूरी नहीं होती, तब वह ऐसे रिएक्ट करते हैं।

    4. स्कूल में कैसे बच्चों के साथ हैं, यह भी बड़ा कारण हैं।

    स्मार्ट पैरेंटिंग की जरूरत

    मनोरोग विभाग की एचओडी डॉ.प्रियंका शर्मा कहती हैं कि अब कंट्रोल शब्द हटाकर स्मार्ट पैरेंटिंग पर फोकस करना होगा। कैसे बच्चों को बेहतर तालमेल के साथ अच्छे-बुरे के लिए समझाया जा सकता है। कम से कम एक बार उनके साथ खाना जरूर खाएं, बच्चों के सामने खुद मोबाइल इस्तेमाल न करें, बच्चों के सामने घर में झगड़ा न करें, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। बच्चे मोबाइल मांगते हैं तो कई एप हैं, जिनसे यह पता लगा सकते हैं- वह इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं।

    काउंसलिंग में सामने आए मामले

    गुस्से में घर छोड़कर भागने की प्रव़त्ति बढ़ी है। काउंसलिंग में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। - धर्मवीर सिंह, एसएसपी।

