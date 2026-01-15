इंसानों के बाद अब बिजली लाइनों पर चायनीज मांझे की मार, ग्वालियर की एक्स्ट्रा हाई-वोल्टेज लाइनों पर खतरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पतंगों में इस्तेमाल होने वाला चायनीज मांझा अब केवल परिंदों और इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि बिजली आपूर्ति के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) की एक्स्ट्रा हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों पर इससे बिजली संकट का खतरा बढ़ गया है। पिछले वर्षों में हुए फाल्ट को देखते हुए कंपनी ने ट्रांसमिशन लाइनों की निगरानी बढ़ा दी है और संवेदनशील इलाकों में विशेष दल तैनात किए गए हैं।

पिछले साल हुई थी दुर्घटना एमपी ट्रांसको के अनुसार पिछले वर्ष पतंगबाजी के दौरान चायनीज मांझा 220 केवी और 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों में फंस गया था। इससे मालनपुर-मुरार और बानमोर-मोतीझील लाइनों पर व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई और ट्रांसमिशन नेटवर्क की सुरक्षा प्रभावित हुई। इसी अनुभव के आधार पर इस बार कंपनी ने आठ प्रमुख ट्रांसमिशन लाइनों को संवेदनशील श्रेणी में रखा है।