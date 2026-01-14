मध्य प्रदेश में कंपनियों का सबसे महंगा दूध ग्वालियर में, दूसरे शहरों में 68 तो यहां 70 रुपये प्रति लीटर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। देशभर में दूध बेचने वाली ब्रांडेड कंपनियां पूरे प्रदेश में तो कम कीमत पर दूध बेचती हैं, लेकिन ग्वालियर में इसी दूध के प्रति लीटर दो रुपये अधिक वसूलती हैं। यह तथ्य तब सामने आया जब अभी हाल ही में ग्वालियर दुग्ध संघ ने अपने ब्रांड सांची दूध के दाम दो रुपये बढ़ा दिए। पहले सांची दूध 68 रुपये प्रति लीटर था और अब 70 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। हालांकि दुग्ध संघ का तर्क है कि अन्य कंपनियों की दरों के बराबर करने के लिए रेट बढ़ाए गए हैं।

इसकी वजह यह है कि अन्य ब्रांडेड कंपनियां प्रदेश के अन्य शहरों व क्षेत्र में 68 रुपये प्रति लीटर दूध बेच रही थी, जबकि ग्वालियर व चंबल में 70 रुपये प्रति लीटर बेच रही हैं। यहां बता दें कि ग्वालियर दुग्ध संघ ने सांची फूल क्रीम दूध की कीमत में दो रुपये की बढ़ोतरी कर दी, जबकि इस ब्रांड का दूध भोपाल, इंदौर, उज्जैन व जबलपुर में 68 रुपये ही बिक रहा है, लेकिन ग्वालियर-चंबल अंचल में यह कीमत 70 रुपये प्रति लीटर हो गई।