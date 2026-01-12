मेरी खबरें
    फायदे का सौदा! कबाड़ में बेचो पुरानी कार, नई गाड़ी पर लो बंपर मुनाफा, ऐसे प्राप्त करें अपना स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 09:00:24 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 09:00:24 PM (IST)
    कबाड़ में बेचो पुरानी कार, नई गाड़ी पर लो बंपर मुनाफा। (Image Source: AI-Generated)

    1. पुरानी कार को कबाड़ में न फेंकें, स्क्रैप कराएं
    2. नई गाड़ी पर पाएं 25% तक रोड टैक्स में छूट
    3. जानें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के फायदे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में प्रदूषण पर लगाम कसने और पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए सरकार ने बहुत पहले व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी शुरू की थी। यदि आपके पास भी 15 साल पुरानी पेट्रोल या 10 साल पुरानी डीजल कार है, तो उसे कबाड़ में खड़ी करने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप करना न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि आपकी जेब के लिए भी बड़ा फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है।

    ग्वालियर में पुरानी कार स्क्रैप करने की प्रक्रिया

    • क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के नियमों के अनुसार, कार स्क्रैप करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है। अपनी कार को केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी पर ही ले जाएं। ग्वालियर के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसे केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।


  • कार के साथ उसका मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत होती है। स्क्रैप सेंटर यह सुनिश्चित करता है कि गाड़ी पर कोई आपराधिक मामला या बैंक लोन बकाया न हो।

  • स्क्रैपिंग के दौरान गाड़ी के चेसिस नंबर वाले हिस्से को काटकर अलग किया जाता है और उसकी फोटो ली जाती है, जो प्रमाण के तौर पर में जमा होती है।

  • गाड़ी नष्ट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट मिलता है। यही वह डिजिटल दस्तावेज है जो आपको भविष्य में मिलने वाले फायदों का हकदार बनाता है।

    • कार स्क्रैप करने के जबरदस्त फायदे

    • स्क्रैप वैल्यू: कार के वजन और उसमें मौजूद स्टील, एल्युमीनियम व प्लास्टिक के आधार पर आपको कार की तत्कालीन कीमत का लगभग चार से छह प्रतिशत हिस्सा नकद या बैंक ट्रांसफर के रूप में मिलता है।

    • नई कार पर टैक्स में छूट: स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करता है।

    • कंपनियों से अतिरिक्त डिस्काउंट: कई बड़ी कार कंपनियां स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जमा करने पर नई कार की खरीद पर पांच हजार से 20 हजार रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट देती हैं।

    पर्यावरण और सुरक्षा का लाभ

    पुरानी गाड़ियां नए वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषण फैलाती हैं। ग्वालियर जैसे बढ़ते शहर के लिए, जहां सर्दियों में स्मॉग की समस्या रहती है, पुरानी गाड़ियों को हटाना हवा की गुणवत्ता सुधारने में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही, नई गाड़ियों में आधुनिक सुरक्षा फीचर्स होते हैं, जो सड़क दुर्घटनाओं में जान बचाने में सहायक होते हैं।

