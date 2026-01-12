फायदे का सौदा! कबाड़ में बेचो पुरानी कार, नई गाड़ी पर लो बंपर मुनाफा, ऐसे प्राप्त करें अपना स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में प्रदूषण पर लगाम कसने और पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए सरकार ने बहुत पहले व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी शुरू की थी। यदि आपके पास भी 15 साल पुरानी पेट्रोल या 10 साल पुरानी डीजल कार है, तो उसे कबाड़ में खड़ी करने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप करना न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि आपकी जेब के लिए भी बड़ा फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है।