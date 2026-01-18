कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की लीज को लेकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया और सांसद कुशवाह के बीच टकराहट खुलकर सामने आई

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की लीज को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के नजदीकी सांसद भारत सिंह कुशवाह के बीच राजनीतिक टकराहट खुलकर सामने आ गई है। इस टकराहट की गूंज दिल्ली और भोपाल में भी सुनाई देगी।

यह आतंरिक द्वंद्व धीरे-धीरे विस्फोटक रूप लेता जा रहा है। जीडीसीए को रूप सिंह स्टेडियम की लीज अवधि बढ़ाने के फैसले पर मेयर इन काउंसिल पहले ही मुहर लगा चुकी थी। शुक्रवार को परिषद की बैठक में स्टेडियम की लीज का प्रस्ताव आने से ठीक पहले सांसद का एक पत्र महापौर डॉ. शोभा सिकरवार व सभापति मनोज तोमर तक पहुंचने के साथ इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ।

पूरा ब्योरा भोपाल संगठन स्तर से भेजा गया इससे विपक्ष में बैठे भाजपा पार्षद भी दुविधा में फंस गये कि विरोध करें या फिर समर्थन दें। स्टेडियम लीज को लेकर सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मतभेद और मनभेद अब खुलकर सामने आ गये हैं। इस विवाद का पूरा ब्योरा भोपाल संगठन स्तर से भेज दिया गया है। 48 वर्ष के रूप सिंह स्टेडियम में आगे भी क्रिकेट ही खेला जाएगा। इसी स्टेडियम में एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में पहला दोहरा शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट प्रेमियों ने भगवान का दर्जा दिया था। एमआइसी के प्रस्ताव का भाजपा पार्षदों ने किया समर्थन सांसद भारत सिंह कुशवाह चाहते थे कि सिंधिया परिवार के वर्चस्व वाले ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसियेशन से इस स्टेडियम को नगर निगम वापस लेकर मध्य वर्गीय परिवारों के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए विकसित करे। स्टेडियम को लेकर भाजपा में राजनीति अवश्य शुरू हो गई है।