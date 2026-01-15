मेरी खबरें
    ग्वालियर में एनएसजी के 140 कमांडो की काउंटर टेरेरिस्ट टास्क फोर्स करेगी मॉक ड्रिल

    एनएसजी की सीटीटीएफ (काउंटर-टेरर टास्कफोर्स) दिल्ली में स्थित है और यह अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी प्रमुख इकाई है। सीटीटीएफ पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 08:20:09 AM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 08:23:58 AM (IST)
    ग्वालियर में एनएसजी के 140 कमांडो की काउंटर टेरेरिस्ट टास्क फोर्स करेगी मॉक ड्रिल
    एनएसजी कमांडो। फाइल फोटो

    1. सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में चार से सात फरवरी तक रात में होगा आयोजन
    2. खुफिया एजेंसियों की आशंकाओं के आधार पर देश भर में होती एनएसजी करती है ड्रिल
    3. एनएसजी देश के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर आतंकवाद विरोधी अभ्यास करती है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एनएसजी (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) के 140 कमांडो की काउंटर टेरेरिस्ट टास्क फोर्स माक ड्रिल करेगी। महाराजपुरा स्थित एयरबेस, मुरार छावनी और टेकनपुर बीएसएफ अकेडमी के चलते सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में चार से सात फरवरी तक रात को यह आयोजिन किया जाएगा। ग्वालियर पुलिस, स्थानीय प्रशासन, आपातकालीन सेवाओं की अथारिटी सहित कई एजेंसियां भी इसमें शामिल होंगी। इसकी तैयारियों के लेकर एनएसजी के डिप्टी कमांडेट गौतम सिंह यहां पहुंचे हैं।

    बता दें कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा साझा की जाने वाली खतरे की आशंकाओं के आधार पर एनएसजी नियमित रूप से देश के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर आतंकवाद विरोधी अभ्यास करती है। देश भर में सुरक्षा की स्थिति को बढ़ाने के लिए विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर ऐसे अभ्यास किए जा रहे हैं, जिसमें स्वयं के अलावा अलावा, राज्य-स्थानीय एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने और किसी भी आतंकी घटना से निपटने के लिए प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता की तैयारी को मजबूत किया जाता है।


    सामरिक महत्व को देखते हुए ग्वालियर का चयन

    नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अधिकारियों की ओर से ग्वालियर जिला प्रशासन से इस संबंध में पूर्व में पत्र व्यवहार भी किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्वालियर के सामरिक व ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए एनएसजी ने ग्वालियर का चयन किया है। वीआईपी पर्यटकों की भी क्षेत्र में नियमित आवाजाही रहती है। अभ्यास के दौरान मध्यरात्रि को स्थानीय पुलिस, नागरिक प्रशासन, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, चिकित्सा दल आदि जैसी विभिन्न स्थानीय प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता-हितधारक एजेंसियों को बुलाया गया है।

    यह है सीटीटीएफ

    एनएसजी की सीटीटीएफ (काउंटर-टेरर टास्कफोर्स) दिल्ली में स्थित है और यह अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी प्रमुख इकाई है। सीटीटीएफ पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और इसमें मुख्य रूप से 51 एसएजी असॉल्ट टीमें (डॉग्स सहित) शामिल हैं, इसके साथ ईओडी (बम निरोधक) इकाइयां, एक कमांड समूह और सहायक कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं।

