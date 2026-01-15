ग्वालियर में एनएसजी के 140 कमांडो की काउंटर टेरेरिस्ट टास्क फोर्स करेगी मॉक ड्रिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एनएसजी (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) के 140 कमांडो की काउंटर टेरेरिस्ट टास्क फोर्स माक ड्रिल करेगी। महाराजपुरा स्थित एयरबेस, मुरार छावनी और टेकनपुर बीएसएफ अकेडमी के चलते सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में चार से सात फरवरी तक रात को यह आयोजिन किया जाएगा। ग्वालियर पुलिस, स्थानीय प्रशासन, आपातकालीन सेवाओं की अथारिटी सहित कई एजेंसियां भी इसमें शामिल होंगी। इसकी तैयारियों के लेकर एनएसजी के डिप्टी कमांडेट गौतम सिंह यहां पहुंचे हैं।

बता दें कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा साझा की जाने वाली खतरे की आशंकाओं के आधार पर एनएसजी नियमित रूप से देश के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर आतंकवाद विरोधी अभ्यास करती है। देश भर में सुरक्षा की स्थिति को बढ़ाने के लिए विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर ऐसे अभ्यास किए जा रहे हैं, जिसमें स्वयं के अलावा अलावा, राज्य-स्थानीय एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने और किसी भी आतंकी घटना से निपटने के लिए प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता की तैयारी को मजबूत किया जाता है।