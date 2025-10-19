Gwalior रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण की कवायद, बनाया गया हेल्प डेस्क, नई ट्रेनें भी चलेंगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। रेलवे ने त्योहार पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष तैयारियां कर ली हैं। झांसी मंडल की ओर से नियमित ट्रेनों के अलावा अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई हैं। दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। इस हेल्प डेस्क पर यात्रियों को यात्रा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा 139 हेल्पलाइन पर सहायता मांगे जाने पर टीटीई, मेडिकल किट या डॉक्टर की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यात्रियों को तुरंत चिकित्सा सेवा मिल सके। वहीं स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले गए हैं।

अब ट्रेनों में त्योहार को लेकर बढ़ गई है भीड़ बाहरी शहरों में रहकर नौकरी या पढ़ाई कर रहे लोग अब बड़ी संख्या में ट्रेनों के माध्यम से त्योहार मनाने के लिए ग्वालियर आ रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर से भी लोग बड़ी संख्या में बाहरी शहरों को जा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि स्टेशन पर वर्तमान में यात्रियों के आवागमन की तादाद दोगुना हो गई है। स्टेशन पर हर दिन लगभग 50 हजार यात्रियों का फुटफाल सामान्य दिनों में होता है, जो अब बढ़कर 80 से 90 हजार तक पहुंच गया है।