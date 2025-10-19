Gwalior रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण की कवायद, बनाया गया हेल्प डेस्क, नई ट्रेनें भी चलेंगी

मेरी खबरें
    Indian Railways: ग्वालियर रेलवे ने त्योहार पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष तैयारियां कर ली हैं। झांसी मंडल की ओर से नियमित ट्रेनों के अलावा अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई हैं। दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। इस हेल्प डेस्क पर यात्रियों को यात्रा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

    By Priyank Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 04:44:42 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 04:44:41 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। रेलवे ने त्योहार पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष तैयारियां कर ली हैं। झांसी मंडल की ओर से नियमित ट्रेनों के अलावा अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई हैं। दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। इस हेल्प डेस्क पर यात्रियों को यात्रा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा 139 हेल्पलाइन पर सहायता मांगे जाने पर टीटीई, मेडिकल किट या डॉक्टर की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यात्रियों को तुरंत चिकित्सा सेवा मिल सके। वहीं स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले गए हैं।

    अब ट्रेनों में त्योहार को लेकर बढ़ गई है भीड़

    बाहरी शहरों में रहकर नौकरी या पढ़ाई कर रहे लोग अब बड़ी संख्या में ट्रेनों के माध्यम से त्योहार मनाने के लिए ग्वालियर आ रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर से भी लोग बड़ी संख्या में बाहरी शहरों को जा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि स्टेशन पर वर्तमान में यात्रियों के आवागमन की तादाद दोगुना हो गई है। स्टेशन पर हर दिन लगभग 50 हजार यात्रियों का फुटफाल सामान्य दिनों में होता है, जो अब बढ़कर 80 से 90 हजार तक पहुंच गया है।


    दूसरी तरफ स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के कारण भी थोड़ी असुविधा हो रही है। इसके चलते रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हेल्प डेस्क स्थापित की है। इसके अलावा रेलवे की ओर से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से ट्रेनों की जानकारी लगातार शेयर की जा रही है।

    विस्तार के साथ ही नई ट्रेनें भी चलाईं

    दीपावली तथा छठ पूजा को लेकर आगरा रेल मंडल ने एक और कदम उठाया है। नई दिल्ली से आगरा के बीच चलने वाली नियमित इंटरसिटी ट्रेन का विस्तार ग्वालियर तक किया गया है। इसके अलावा वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से आगरा तक चलने वाली मेमू ट्रेन का विस्तार मथुरा तक कर दिया गया है। 30 अक्टूबर तक इन ट्रेनों का संचालन इसी प्रकार किया जाएगा। इसके अलावा शनिवार को रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के बीच भी स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया है।

    सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त, ट्रैक पर बढ़ाई गश्त

    त्योहार के समय पर किसी तरह की अव्यवस्था न फैले, इसके लिए मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने व्यवस्थाओं की कमान अपने हाथों में ले ली है। साथ ही सभी कर्मियों की ड्यूटी का समय बढ़ा दिया है। यात्रियों की भीड़ का नियंत्रित करने के लिए स्टेशन पर आरपीएफ की एक कंपनी तैनात की जा रही है। इसके अलावा सभी वाणिज्य कर्मियों की छुट्टी रद कर दीपावली ड्यूटी पर लगाया गया है। डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि सुरक्षा बलों की छुट्टियां रद कर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम बनाई गई हैं, जो ट्रेन और स्टेशन पर कड़ी निगरानी करेंगी।

