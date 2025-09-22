मेरी खबरें
    Gwalior में शातिर ठगों का पर्दाफाश... जीआरपी ने धर दबोचा, दिल्ली में भी कर चुके हैं लाखों की ठगी

    MP Crime: शातिर ठगों ने सोमवार को इन ठगों को लेने ग्वालियर आई इंदौर पुलिस के सामने ये स्वीकार किया। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि ठगों ने इंदौर में होलिडेस रेंटर एंड होम्स एयर बीएनबी के माध्यम से पिनेकल ड्रीम्स में ऑनलाइन फ्लैट बुक किया था। इसी फ्लैट में ठगी की साजिश रची और झांझरिया ज्वेलरी शाप पर फोन कर सोने के आभूषणों की डिजाइन मांगी।

    By Priyank Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 03:50:54 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 03:50:54 PM (IST)
    Gwalior में शातिर ठगों का पर्दाफाश... जीआरपी ने धर दबोचा, दिल्ली में भी कर चुके हैं लाखों की ठगी
    ज्वेलर्स के साथ लाखों की ठगी करने वाले गिरफ्तार।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। इंदौर के झांझरिया ज्वेलर्स के साथ लाखों की ठगी कर भाग रहे जिन शातिर ठगों को गत रविवार को ग्वालियर जीआरपी ने शताब्दी एक्सप्रेस से पकड़ा था, वे दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में ठीक इसी पैटर्न पर ठगी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दोनों आरोपित दिल्ली के चाणक्यपुरी, साउथ ईस्ट और रोहिणी क्षेत्र में भी अपराध कर चुके हैं। आरोपित इंदौर में नानाभाई ज्वेलर्स को भी ठगने वाले थे, लेकिन कर्मचारी के देरी से पहुंचने पर वारदात होने बच गई।

    ठगों ने पुलिस के सामने जुर्म कबूला

    शातिर ठगों ने सोमवार को इन ठगों को लेने ग्वालियर आई इंदौर पुलिस के सामने ये स्वीकार किया। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि ठगों ने इंदौर में होलिडेस रेंटर एंड होम्स एयर बीएनबी के माध्यम से पिनेकल ड्रीम्स में ऑनलाइन फ्लैट बुक किया था। इसी फ्लैट में ठगी की साजिश रची और झांझरिया ज्वेलरी शाप पर फोन कर सोने के आभूषणों की डिजाइन मांगी। शॉप का कर्मचारी पवन कड़े और चेन लेकर पहुंच गया। घर में कर्मचारी और नौकर देखकर शक नहीं हुआ। बातचीत के दौरान दिव्यांग आरोपी ने भाभी को आभूषण दिखाने का बोला और पहले से खड़ी कार में बैठ गया। पवन ने रोकने की कोशिश की, तो धक्का-मुक्की कर फरार हो गए। इसके बाद बायपास पर दूसरी कार मंगवाई और भोपाल पहुंच गए।

    झांझरिया ज्वेलर्स को चपत लगाकर हुए थे फरार

    आरोपियों ने इंदौर के नानाभाई ज्वेलर्स से भी आभूषण मंगवाए थे। उनके कर्मचारी को पहुंचने में देरी हो गई और आरोपित झांझरिया ज्वेलर्स को चपत लगाकर फरार हो गए। पुलिस फ्लैट किराए पर देने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी, क्योंकि आरोपियों से आइडी भी नहीं ली गई थी। एयर बीएनबी को भी नोटिस भेजा जा रहा है। जानकारी छुपाने के आरोप में कार्रवाई की जा सकती है।

    दिल्ली में भी कर चुके हैं लाखों की ठगी

    गौरतलब है कि आरोपित विशाल पुत्र शंकरलाल निवासी सूर्या अपार्टमेंट, विपिन गार्डन के पास वेस्ट दिल्ली और प्रमोद पुत्र कल्याणदास सेन निवासी बस स्टैंड के पीछे, गंगेश्वर कालोनी, कासगंज उप्र के खिलाफ झांझरिया ज्वेलर्स के कर्मचारी पवन कुमार चौहान की शिकायत पर लूट का केस दर्ज हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार चालक को पकड़ा, तो पता चला कि आरोपित शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे हैं। इसके बाद इंदौर पुलिस की सूचना के आधार पर जीआरपी ने दोनों ठगों को शताब्दी एक्सप्रेस से पकड़कर उतार लिया था।

