Gwalior में शातिर ठगों का पर्दाफाश... जीआरपी ने धर दबोचा, दिल्ली में भी कर चुके हैं लाखों की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। इंदौर के झांझरिया ज्वेलर्स के साथ लाखों की ठगी कर भाग रहे जिन शातिर ठगों को गत रविवार को ग्वालियर जीआरपी ने शताब्दी एक्सप्रेस से पकड़ा था, वे दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में ठीक इसी पैटर्न पर ठगी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दोनों आरोपित दिल्ली के चाणक्यपुरी, साउथ ईस्ट और रोहिणी क्षेत्र में भी अपराध कर चुके हैं। आरोपित इंदौर में नानाभाई ज्वेलर्स को भी ठगने वाले थे, लेकिन कर्मचारी के देरी से पहुंचने पर वारदात होने बच गई।

ठगों ने पुलिस के सामने जुर्म कबूला शातिर ठगों ने सोमवार को इन ठगों को लेने ग्वालियर आई इंदौर पुलिस के सामने ये स्वीकार किया। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि ठगों ने इंदौर में होलिडेस रेंटर एंड होम्स एयर बीएनबी के माध्यम से पिनेकल ड्रीम्स में ऑनलाइन फ्लैट बुक किया था। इसी फ्लैट में ठगी की साजिश रची और झांझरिया ज्वेलरी शाप पर फोन कर सोने के आभूषणों की डिजाइन मांगी। शॉप का कर्मचारी पवन कड़े और चेन लेकर पहुंच गया। घर में कर्मचारी और नौकर देखकर शक नहीं हुआ। बातचीत के दौरान दिव्यांग आरोपी ने भाभी को आभूषण दिखाने का बोला और पहले से खड़ी कार में बैठ गया। पवन ने रोकने की कोशिश की, तो धक्का-मुक्की कर फरार हो गए। इसके बाद बायपास पर दूसरी कार मंगवाई और भोपाल पहुंच गए।