ग्वालियर की हरसी नहर में बहन को बचाने कूदा भाई... दोनों की दर्दनाक मौत

नईदुनिया, ग्वालियर। दतिया जिले से मोर छठ मेले में दुकान लगाने आए एक परिवार को बड़ा सदमा लगा है। ग्वालियर के डबरा के पास स्थित हरसी हाई लेवल नहर में डूबने से भाई-बहन की मौत हो गई। उनकी पहचान 18 वर्षीय गुनगुन मोगिया और 16 वर्षीय भाई गौरव के रूप में हुई है।

बुधवार रात गुनगुन और गौरव पास की दुकान पर सामान लेने जा रही थे। अचानक बहन का पैर फिसला, वह नहर में गिर गई। बचाने के लिए भाई ने भी छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने बचाव का प्रयास किया। बेलगढ़ा थाना पुलिस को सूचना दी गई। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला।