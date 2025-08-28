मेरी खबरें
    ग्वालियर की हरसी नहर में बहन को बचाने कूदा भाई... दोनों की दर्दनाक मौत

    दतिया जिले से मोर छठ मेले में दुकान लगाने आए एक परिवार को बड़ा सदमा लगा है। ग्वालियर के डबरा के पास स्थित हरसी हाई लेवल नहर में डूबने से भाई-बहन की मौत हो गई।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 02:06:02 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 02:18:55 PM (IST)
    ग्वालियर की हरसी नहर में बहन को बचाने कूदा भाई... दोनों की दर्दनाक मौत
    ग्वालियर की हरसी नहर में डूबने से दतिया के भाई बहन की मौत

    1. हरसी नहर में डूबने से दतिया के भाई बहन की मौत।
    2. मोर छठ मेले में दुकान लगाने आया परिवार सदमे में।
    3. रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, दोनों के शव मिले।

    नईदुनिया, ग्वालियर। दतिया जिले से मोर छठ मेले में दुकान लगाने आए एक परिवार को बड़ा सदमा लगा है। ग्वालियर के डबरा के पास स्थित हरसी हाई लेवल नहर में डूबने से भाई-बहन की मौत हो गई। उनकी पहचान 18 वर्षीय गुनगुन मोगिया और 16 वर्षीय भाई गौरव के रूप में हुई है।

    बुधवार रात गुनगुन और गौरव पास की दुकान पर सामान लेने जा रही थे। अचानक बहन का पैर फिसला, वह नहर में गिर गई। बचाने के लिए भाई ने भी छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने बचाव का प्रयास किया। बेलगढ़ा थाना पुलिस को सूचना दी गई। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला।

    सिंचाई विभाग की मदद से नहर में पानी का बहाव कम किया गया। सुबह रेस्क्यू फिर शुरू किया । दोनों के शव मिले। थाना प्रभारी बेलगढ़ा अजय सिकरवार का कहना है कि नहर में डूबने से दो भाई बहन की मौत हुई है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है।

