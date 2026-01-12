मध्य प्रदेश में विधान परिषद गठन की उठी मांग, विधायक मोहन सिंह राठौड़ बोले- विधानसभा में लाउंगा प्रस्ताव

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन की आवश्यकता को लेकर रविवार को सिटी सेंटर स्थित सत्कार गेस्ट हाउस में एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। समग्र शिक्षक संघ मप्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भितरवार विधायक मोहन सिंह राठौड़ ने कहा कि विधान परिषद के गठन से राज्य पर पड़ने वाला आर्थिक भार, वहां बनने वाली बेहतर नीतियों की तुलना में नगण्य है।
उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे पर विधायकों की सहमति बनाएंगे और जरूरत पड़ने पर विधानसभा में प्रस्ताव भी लाएंगे। कार्यक्रम संयोजक जगमोहन गुप्ता ने सेमिनार के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए तर्क दिया कि जिस प्रकार सुरक्षा के लिए हवाई जहाज में दो इंजन जरूरी हैं, उसी प्रकार राज्य विधानमंडलों में भी दो सदन होने चाहिए। उन्होंने मांग की कि सरकार या तो परिषद का गठन करे या स्थानीय निकायों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दे।
मुख्य अतिथि के रूप में आए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्याम सुंदर सिंह ने कहा कि बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए उच्च सदन अनिवार्य है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. डॉ. मनमोहन सिंह का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उच्च सदन के माध्यम से देश को योग्य नेतृत्व मिलता रहा है।
वरिष्ठ पत्रकार डॉ. केशव पांडेय की अध्यक्षता में हुए इस सेमिनार में पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुधीर गुप्ता, पार्षद कपिल शर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजेश गुप्ता ने भी विधान परिषद के गठन को लोकतांत्रिक मजबूती के लिए जरूरी बताया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का सम्मान किया गया। संचालन अर्चना सेंगर ने और आभार अमित उपमन्यु ने व्यक्त किया।