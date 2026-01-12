मध्य प्रदेश में विधान परिषद गठन की उठी मांग, विधायक मोहन सिंह राठौड़ बोले- विधानसभा में लाउंगा प्रस्ताव

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन की आवश्यकता को लेकर रविवार को सिटी सेंटर स्थित सत्कार गेस्ट हाउस में एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। समग्र शिक्षक संघ मप्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भितरवार विधायक मोहन सिंह राठौड़ ने कहा कि विधान परिषद के गठन से राज्य पर पड़ने वाला आर्थिक भार, वहां बनने वाली बेहतर नीतियों की तुलना में नगण्य है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे पर विधायकों की सहमति बनाएंगे और जरूरत पड़ने पर विधानसभा में प्रस्ताव भी लाएंगे। कार्यक्रम संयोजक जगमोहन गुप्ता ने सेमिनार के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए तर्क दिया कि जिस प्रकार सुरक्षा के लिए हवाई जहाज में दो इंजन जरूरी हैं, उसी प्रकार राज्य विधानमंडलों में भी दो सदन होने चाहिए। उन्होंने मांग की कि सरकार या तो परिषद का गठन करे या स्थानीय निकायों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दे।