इंदौर नगर निगम ने कर रखा था सड़क पर अतिक्रमण, जनहित याचिका दायर होते ही नींद से जागा; सुनवाई से पहले हटाया सामान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर होते ही इंदौर नगर निगम की नींद खुल गई। निगम सालों से पत्थर गोदाम सड़क पर कब्जा कर अतिक्रमण में जब्त सामग्री रख रहा था। निगम ने यहां अवैध गोदाम बना लिया था। जनहित याचिका दायर होने के बाद निगम को नोटिस जारी हुआ। इसके बाद निगम ने खुद के द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा लिया।

याचिकाकर्ता पुनीत शर्मा ने एडवोकेट अनिल ओझा के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि पूरे शहर में फुटपाथ और सड़कों से गुमटियां, ठेले और अन्य सामग्री जब्त करने वाला नगर निगम खुद ही सड़कों पर अतिक्रमण कर रहा है। अतिक्रमणरोधी कार्रवाई के दौरान जब्त सामग्री को निगम सड़कों पर ही पटक रहा है।