बाजारों में अतिक्रमण का मामला पहुंचा ग्वालियर हाई कोर्ट, 25 हजार ठेलों से सड़कें सिकुड़ने का दावा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के प्रमुख बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण और बदहाल यातायात व्यवस्था को लेकर अब न्यायालय में सवाल उठाए गए हैं। महाराज बाड़ा से लेकर दौलतगंज, सराफा और मुरार तक बाजारों में ठेले-गुमटियों के कारण सड़कें सिकुड़ने और आवागमन प्रभावित होने का मुद्दा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ पहुंच गया है।

इस संबंध में मंगलवार को जनहित याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से हाकर्स की सूची और उन्हें जारी की गई रसीदों का रिकार्ड प्रस्तुत करने को कहा है। याचिका में दावा किया गया है कि कोरोना काल के बाद शहर में ठेले-गुमटियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इनकी संख्या 25 हजार से अधिक बताई गई है। आरोप है कि इनके कारण सात मीटर चौड़ी सड़कें सिमटकर महज दो से तीन मीटर रह गई हैं।