जबलपुर में तीन हजार वर्गफीट अवैध निर्माण जमींदोज, कार्रवाई से क्षेत्र में मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कैंट क्षेत्र में अवैध निर्माण के मामले में बुधवार को कैंट बोर्ड और रक्षा संपदा विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। दल-बल के साथ पहुंची टीम ने सदर जायसवाल पेट्रोल पंप के पीछे बंगला नंबर 25 चंसोरिया कंपाउंड में चल रहे अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया।

मौके पर आर्मी की क्यूआरटी तैनात रही ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रहे। सुबह हुई इस कार्रवाई से पूरे सदर क्षेत्र में हड़कंप था। जानकारी के मुताबिक सदर मेन रोड स्थित जायसवाल पेट्रोल पंप के पीछे बंगला नंबर 25 चंसोरिया कंपाउंड में करीब दो से तीन हजार वर्गफीट भूमि में अवैध निर्माण किया जा रहा था।