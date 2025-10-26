आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, ग्वालियर में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 25 हजार लीटर शराब जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ग्वालियर जिले में रविवार को आबकारी विभाग ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने घाटीगांव क्षेत्र में फोरलेन के समीप एक निजी आवास में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी।
मौके पर की गई जांच में भारी मात्रा में अंग्रेजी और देशी शराब के साथ ही बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल, मशीनरी और उपकरण भी बरामद किए गए। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद की गई है। फैक्ट्री में चार लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया गया है।
छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 25 हजार लीटर शराब ड्रमों में भरी हुई पाई गई। अधिकारियों के अनुसार, इतनी मात्रा से लगभग 5500 पेटियां शराब तैयार की जा सकती थीं। इसके अलावा, मौके पर 429 पेटियां तैयार शराब की जब्त की गईं, जिनमें रॉयल चैलेंज की 61 पेटियां और पॉवर व्हिस्की की 171 पेटियां शामिल हैं।
