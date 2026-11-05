फर्जी पासपोर्ट मामला: चुनौती बने बौद्ध भिक्षु बांग्लादेशी, कुछ विदेश भागे; अब फंडिंग की पड़ताल पर फोकस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जाली दस्तावेजों के जरिये बौद्ध भिक्षु बनकर पासपोर्ट बनवाले वाले आरोपित एसटीएफ के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। एसटीएफ ने सरगना रियाल चौधरी से लेकर दोनों गवाहों और पासपोर्ट सेवा केंद्र के कर्मचारी सहित सात आरोपितों को अब तक पकड़ा है। इसके आगे एसटीएफ नहीं बढ़ सकी।

इसकी वजह है- बौद्ध भिक्षु बने बांग्लादेशियों में से कुछ तो विदेश भाग चुके हैं। जबकि कुछ देश के अलग-अलग राज्यों में छिपे हुए हैं। अब एसटीएफ का फोकस फंडिंग पर है। इसकी पड़ताल शुरू कर दी गई है। सरगना रियाल चौधरी ग्वालियर के रहने वाले गुलाबराय गौतम उर्फ भंते सम्यक बोधि का बैंक खाता इस्तेमाल कर रहा था।