नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गांधी प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में नर व मादा हिमालयन भालू के बीच आपसी संघर्ष के चलते मादा भालू की मौत हो गई। इन दोनों भालू को एक ही बाड़े में रखा गया था। शनिवार-रविवार की दरमियानी रात दोनों में मुठभेड़ हो गई और इस दौरान मादा भालू बुरी तरह से घायल हो गई।

रविवार की सुबह मादा भालू बाड़े में मृत पाई गई। चिड़ियाघर प्रबंधन ने भालू के शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कराया। नगर निगम के उपायुक्त एवं गांधी प्राणी उद्यान प्रभारी डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नर व मादा हिमालयन भालू को वर्ष 2019 में त्रिपुरा स्थित सेपाहिजाला प्राणी उद्यान से ग्वालियर लाया गया था।