Biscuit से लेकर Shampoo तक हुआ सस्ता, लेकिन GST New Rate से आ गई नई मुसीबत!

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। 22 सितंबर से जीएसटी में हुए बदलाव लागू हुए। इसके बाद लोगों को राहत मिलनी थी। लेकिन पांच से पचास रुपये के बीच की कीमत वाले विभिन्न पैकेट्स पर इस छूट का असर बाजार में नहीं है। क्योंकि इन सभी पैकेट्स पुरानी रेट के हैं और उन पर एमआरपी ही लिखी हुई है। दुकानदार एमपीआरपी पर ही इन्हें बेच रहे हैं, ऐसे में ग्राहकों को राहत नहीं मिल रही है। यदि कोई ग्राहक जीएसटी छूट की बात कह भी दे तो पूरा मामला खुल्ले पैसों पर आ जाता है।

पैसों में हो रही है छोटे पैकेट्स पर बचत जीएसटी कम होने के बाद छोटे पैकेट्स पर बचत पैसों में हो रही है, और बाजार में पैसे अब चलन में नहीं है। ऐसे में लोगों को मन मारकर पूरी एमआरपी देना ही पड़ती है। मतलब दो दशक से भी ज्यादा समय से पांच रुपए में मिलने वाला पारले जी बिस्किट का छोटा पैक अब 4.47 रुपये का हो गया। अब दिक्कत ये है कि दुकानदार आपको बाकी के 53 पैसे लौटाए कैसे? यही हाल दूसरे प्रोडक्ट्स का है। अब सवाल यह है कि इसका हल कैसे निकलेगा?

ऐसे समझें छोटे पैकों पर जीएसटी की बचत टॉफी, शैंपू और चिप्स के पैकेट भी पांच से 20, 30 व 50 रुपये के बीच में आ रहे हैं। दो रुपए वाला शैंपू अब 1 रुपए 77 पैसे का हो गया, और 1 रुपए की टॉफी 88 पैसे की। जीएसटी कम होने से चीजें थोड़ी सस्ती हुईं, ग्राहक को राहत नहीं मिल रही है। अब सवाल है कि बाकी के पैसे का क्या होगा? ये बचत है या सिरदर्द? अब लेनदेन कैसे होगा? इसका एक उपाय यूपीआई या ई वालेट से भुगतान कर हो सकता है। लेकिन नगद में नहीं हो सकता। हर व्यक्ति ई वालेट या यूपीआई से इतनी छोटी रकम का भुगतान भी नहीं करता। ऐसे समझें कहां-कहां किन चीजों पर खड़ी हो रही है मुश्किल पारले का पांच रुपये का पैकेट अब 4.77 रुपये का है। अब 33 पैसे ग्राहक को कैसे मिलें। बॉर्नविटा का 30 रुपये का पैकेट अब 26 रुपये 69 पैसे का है, यहां 26 रुपये का तो भुगतान हो सकता है लेकिन न तो 69 पैसे उपभोक्ता के पास होंगे ओर न ही 27 रुपये लेने के बाद 31 पैसे लौटाने के लिए दुकानदार के पास।