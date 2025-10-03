मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    वाहन खरीदने में भी Indore रहा नंबर वन, नवरात्र के 9 दिनों में खरीद डाले 9344 व्हीकल

    Indore News: नवरात्र के पहले दिन ही जीएसटी दरों में कटौती ने खरीददारों को बड़ी बचत दी। इसलिए नवरात्र में वाहनों की बिक्री खूब हुई। वाहन बिक्री में दोपहिया का दबदबा सबसे ज्यादा रहा। प्रदेश में 50,894 दोपहिया वाहन बिके, जिनमें से 6,025 इंदौर में खरीदे गए। इसी तरह प्रदेश में 12,097 कारों की बिक्री हुई, जिनमें से 2,562 कारें इंदौरवासियों ने खरीदीं।

    By prem jat
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 02:50:08 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 02:50:08 PM (IST)
    वाहन खरीदने में भी Indore रहा नंबर वन, नवरात्र के 9 दिनों में खरीद डाले 9344 व्हीकल
    नवरात्र के नौ दिनों में वाहन बाजार ने नई गति पकड़ी।

    HighLights

    1. नवरात्र के नौ दिनों में वाहन बाजार ने नई गति पकड़ी
    2. नवरात्र के नौ दिनों में इंदौर में बिक गए 9344 वाहन
    3. प्रदेश में बिके कुल वाहनों का 14 प्रतिशत इंदौर में बिके

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नवरात्र के नौ दिनों में वाहन बाजार ने नई गति पकड़ी। प्रदेश भर में जहां कुल 67,507 वाहन बिके, वहीं अकेले इंदौर में 9,344 वाहनों की बिक्री दर्ज हुई। यह आंकड़ा प्रदेश की कुल बिक्री का करीब 14 प्रतिशत है, जो बताता है कि इंदौर वाहन खरीददारों का सबसे बड़ा केंद्र रहा। प्रदेश में बिके वाहनों का हर सातवां वाहन इंदौर में बिका।

    नौ दिनों में इंदौर में बिक गए 9344 वाहन

    नवरात्र के पहले दिन ही जीएसटी दरों में कटौती ने खरीददारों को बड़ी बचत दी। इसलिए नवरात्र में वाहनों की बिक्री खूब हुई। वाहन बिक्री में दोपहिया का दबदबा सबसे ज्यादा रहा। प्रदेश में 50,894 दोपहिया वाहन बिके, जिनमें से 6,025 इंदौर में खरीदे गए। इसी तरह प्रदेश में 12,097 कारों की बिक्री हुई, जिनमें से 2,562 कारें इंदौरवासियों ने खरीदीं। नवरात्र में ईवी वाहनों का क्रेज भी इस बार साफ दिखाई दिया। नवरात्र के दौरान पूरे प्रदेश में 6,806 इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जबकि अकेले इंदौर में 1,023 ईवी की बिक्री हुई।

    यह भी पढ़ें- पन्ना जिले में हुए हादसे में दो लोगों की मौत, एक करोड़ रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर चक्काजाम

    इंदौर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में उल्लास छाया रहा

    वाहन विक्रेताओं का कहना है कि नवरात्र के पहले दिन यानी 21 सितंबर से जीएसटी दरों में मिली छूट ने ग्राहकों की खरीदारी को और बढ़ावा दिया। शो रूम पर सुबह से रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रही और बुकिंग में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। दशहरा पर 700 कार बिकने का अनुमान नवरात्र के बाद दशहरा पर इंदौर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में उल्लास छाया रहा। सुबह से लेकर देर रात तक शुभ मुहूर्त वाहनों की खरीदी होती रही। अनुमान के अनुसार दशहरे पर 700 कार और तीन हजार करीब दो पहिया वाहन बिकने का अनुमान है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.