डीएड की फर्जी मार्कशीट से सरकारी शिक्षक बनने वाले 26 और के खिलाफ FIR,इंदौर के सबसे ज्यादा, देखें नाम

अमित मिश्रा, नईदुनिया, ग्वालियर। डीएड की फर्जी अंकसूची (DEd mark sheets) के जरिये सरकारी शिक्षक बनने वालों पर एसटीएफ (STF) का शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले माह हुई एफआइआर (FIR) में ऐसे आठ शिक्षक नामजद थे, जो ग्वालियर के रहने वाले थे। अब 26 नाम और बढ़ गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंदौर के शिक्षक हैं।

इंदौर के 20 शिक्षक हैं, जिन्होंने फर्जी अंकसूची से नौकरी हासिल की। इंदौर, ग्वालियर के अलावा मुरैना और शिवपुरी के शिक्षक भी शामिल हैं। अब फर्जी अंकसूची से सरकारी शिक्षक बनने वालों की संख्या 34 हो गई है। पुष्टि एसटीएफ द्वारा की गई एफआइआर में इन सभी के नाम बढ़ाए गए हैं। इसकी पुष्टि एसटीएफ द्वारा की गई है। फर्जीवाड़े की जांच कर रही टीम ने बताया कि सिर्फ फर्जी अंकसूची ही तैयार नहीं की गई, बल्कि सत्यापन में भी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी अंकसूची लगाकर नौकरी हासिल कर ली गई।