ग्वालियर को मिलेगी जाम से राहत, एयरपोर्ट से साडा क्षेत्र तक बनेगा 8.74 किमी लंबा कॉरिडोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के उत्तरी हिस्से में एयरपोर्ट से साडा क्षेत्र तक नया कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी है। ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की नगर विकास योजना क्रमांक-4 (टीडीएस-04) के तहत 8.74 किलोमीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी।
यह सड़क एयरपोर्ट को सीधे साडा क्षेत्र से जोड़ेगी। इससे शहर के उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों के बीच आवागमन का वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और शहर के मध्य हिस्से में यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
सीईओ ने किया योजना स्थल का निरीक्षण
राज्य शासन से योजना को स्वीकृति मिलने के बाद जीडीए ने इसके क्रियान्वयन की तैयारी तेज कर दी है। रविवार को प्राधिकरण की सीईओ अनीशा श्रीवास्तव ने अभियंताओं और कंसल्टेंट के साथ योजना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक सुविधाओं और प्रक्रियाओं से जुड़े कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए।
यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में अब AI से होगी छात्रों और पढ़ाई की निगरानी, लॉन्च किए गए तीन पोर्टल
योजना के तहत बनने वाला मार्ग शहर के उत्तरी हिस्से में पूर्व से पश्चिम दिशा तक विकसित होगा। एयरपोर्ट और औद्योगिक क्षेत्रों से निकटता के कारण इसके आसपास व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार की संभावना भी है। योजना में स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और सामुदायिक भवन जैसी सामाजिक सुविधाएं भी प्रस्तावित की गई हैं।
जीडीए के अनुसार इस कारिडोर से शहर के संतुलित विकास को गति मिलने के साथ नए क्षेत्रों में व्यावसायिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए अवसर तैयार होंगे। निरीक्षण के दौरान प्रभारी कार्यपालन यंत्री देवेंद्र गुप्ता, सहायक यंत्री सुनील शुक्ला, उपयंत्री जगदीश गुप्ता और कंसल्टेंट मेसर्स कलाआकार एंड एसोसिएट के प्रतिनिधि शाहरुख खान उपस्थित रहे।
यह भी पढ़ें- MP में लापरवाही के फेर में फंसा स्ट्रीट लाइटों का प्रोजेक्ट, राजमार्गों पर शुरू नहीं हुई स्मार्ट लाइटिंग