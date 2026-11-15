ग्वालियर को मिलेगी जाम से राहत, एयरपोर्ट से साडा क्षेत्र तक बनेगा 8.74 किमी लंबा कॉरिडोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के उत्तरी हिस्से में एयरपोर्ट से साडा क्षेत्र तक नया कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी है। ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की नगर विकास योजना क्रमांक-4 (टीडीएस-04) के तहत 8.74 किलोमीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी।

यह सड़क एयरपोर्ट को सीधे साडा क्षेत्र से जोड़ेगी। इससे शहर के उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों के बीच आवागमन का वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और शहर के मध्य हिस्से में यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। सीईओ ने किया योजना स्थल का निरीक्षण राज्य शासन से योजना को स्वीकृति मिलने के बाद जीडीए ने इसके क्रियान्वयन की तैयारी तेज कर दी है। रविवार को प्राधिकरण की सीईओ अनीशा श्रीवास्तव ने अभियंताओं और कंसल्टेंट के साथ योजना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक सुविधाओं और प्रक्रियाओं से जुड़े कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए।