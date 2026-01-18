बेटे ने देख लिया था मां का राज... डर में तीन साल के बच्चे को फेंका छत से नीचे, ग्वालियर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ग्वालियर में तीन साल के मासूम बेटे की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मां ज्योति राठौर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, उसके प्रेमी उदय इंदौलिया को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण बरी कर दिया गया। यह फैसला थाटीपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई घटना से जुड़ा है, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित रहा।

थाटीपुर क्षेत्र की सनसनीखेज घटना यह मामला 28 अप्रैल 2023 का है, जो ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के समय ज्योति राठौर अपने पड़ोसी और प्रेमी उदय इंदौलिया के साथ दो मंजिला मकान की छत पर मौजूद थी।

बेटे ने देख लिया आपत्तिजनक दृश्य इसी दौरान ज्योति का तीन वर्षीय बेटा सनी उर्फ जतिन भी छत पर पहुंच गया। उसने अपनी मां को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। अभियोजन का कहना है कि इस बात के उजागर होने के डर से ज्योति घबरा गई। छत से फेंकने का आरोप डर और घबराहट में ज्योति राठौर ने अपने ही बेटे को दो मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया। ऊंचाई से गिरने के कारण बच्चे के सिर में गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया।