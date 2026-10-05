ग्वालियर में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल, सरकारी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं; एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जांच बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। लोको स्थित बीमा अस्पताल में इलाज की व्यवस्था सुधारने की कवायद तेज हुई है, लेकिन रेडियोलाजिस्ट नहीं होने से अस्पताल की डायग्नोस्टिक सेवाएं अब भी अधूरी हैं। यहां चेस्ट, हड्डी और अन्य बीमारियों से संबंधित एक्स-रे की रिपोर्ट जारी करने के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा सोनोग्राफी की सुविधा के लिए भी मरीजों को दूसरे सरकारी अस्पतालों में भेजा जा रहा है। नतीजतन, बीमित श्रमिकों को सामान्य जांच के लिए भी सिविल अस्पताल हजीरा या जयाआरोग्य अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। बीमा अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टर यदि एक्स-रे या सोनोग्राफी की सलाह देते हैं तो जांच कराने के बाद रिपोर्ट तैयार कराने की समस्या सामने आती है। कतारों में लगे रहते हैं मरीज रेडियोलाजिस्ट नहीं होने के कारण मरीजों को हजीरा सिविल अस्पताल या जेएएच रेफर किया जा रहा है। इन अस्पतालों में पहले से ही मरीजों का दबाव और जांचों की वेटिंग रहती है। ऐसे में बीमा अस्पताल से भेजे गए मरीजों को घंटों कतार में लगकर जांच करानी पड़ती है।