ग्वालियर-डबरा हाईवे पर रफ्तार का कहर, नशे में धुत ड्राइवर ने 140 किमी की रफ्तार से दौड़ाई कार; घूमकर 200 मीटर तक घिसटती गई

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर-डबरा हाईवे स्थित पिछोर तिराहे पर एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही का जानलेवा मंजर देखने को मिला। डबरा सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछोर तिराहे के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित स्विफ्ट कार ने वाशिंग सेंटर पर धुलने के लिए खड़ी दो गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसा इतना भीषण था कि कार करीब 200 मीटर तक घिसटती हुई गई और वासिंग सेंटर में खड़ी दो गाड़ियों में जा घुसी। दुर्घटना में वाशिंग सेंटर पर खड़ी दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।

कार करीब 140 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से दौड़ रही थी। अचानक अनियंत्रित होते ही चालक ने हैंड ब्रेक लगाए तो गति अधिक होने के चलते कार घूम गई और बगल से घिसटती हुई गई।

शराब के नशे में धुत था ड्राइवर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय स्विफ्ट कार एमपी 07 48888 में चार लोग सवार थे। कार चला रहा युवक अत्यधिक शराब के नशे में धुत था, जिसके कारण वह वाहन पर से अपना नियंत्रण खो बैठा। दुर्घटना में कार चालक स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गया।