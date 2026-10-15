ग्वालियर में 2 साल के बच्चे पर झपटा आवारा कुत्ता, मासूम को बचाने में लहूलुहान हुआ युवक

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। घर के बाहर खेल रहे दो साल के मासूम पर आवारा कुत्ता झपटा तो पास बैठे युवक ने अपनी परवाह किए बिना उसे बचाने दौड़ लगा दी। कुत्ता बच्चे का पैर पकड़ पाता, इससे पहले ही 32 वर्षीय अनूप चौहान ने कुत्ते की गर्दन पकड़कर उसे बच्चे से अलग कर दिया।

मासूम को बचाने की इस कोशिश में अनूप के दोनों हाथ कुत्ते के काटने से बुरी तरह जख्मी हो गए। घायल अनूप को उपचार के लिए हजार बिस्तर अस्पताल पहुंचना पड़ा, जहां पीएसएम विभाग की ओपीडी में उन्हें रेबीज रोधी इंजेक्शन लगाया गया।