ग्वालियर-चंबल में अगले तीन दिन गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, अचानक मौसम हुआ सर्द

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में गुरुवार को मौसम में अचानक बदलाव आया। सुबह से लेकर दोपहर बाद चार बजे तक खासी गर्मी थी और तापमान दिन का तापमान 34.7 डिसे रहा। लेकिन चार बजे के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और आसमान पर बादल छाने के साथ तेज ठंडी हवा चलने लगी।
हवा की गति 20 किमी प्रतिघंटा रही। इससे पूरा वातावरण ठंडा हो गया। चूंकि दिन की गर्मी की वजह से लोग हल्के कपड़े पहने हुए थे। ऐसे में लोगों को ठंड का एहसास हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ चक्रवातीय प्रसार के असर से हुआ है। आगामी तीन दिन में अंचल में तेज हवा के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है।
दिल्ली व एनसीआर में सुबह से वर्षा हो रही है। ग्वालियर पास के जिले मुरैना में भी चार बजे के बाद तेज वर्षा हुई। साथ ही ग्वालियर जिले के ऊपर भी बादल छा गए और तेज ठंडी हवा चली। इस वजह से मौसम काफी ठंडा हो गया। अचानक हुए मौसम में बदलाव ने लोगों को असहज कर दिया। क्योंकि इस तरह के ठंडे मौसम की लोगों को उम्मीद नहीं थी।
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