ग्वालियर में बीमा कंपनी के कर्मचारी ने की आत्महत्या, ऑनलाइन गेमिंग में लाखों हारा, कर्जदारों के डर से लगा ली फांसी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: शहर के सिटी सेंटर इलाके में आनलाइन गेमिंग की लत का एक और खौफनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक बीमा कंपनी में कार्यरत 30 वर्षीय युवक ने आनलाइन गेम में लगातार लाखों रुपये हारने और बढ़ते कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर ली।

मृतक ने पटेल नगर स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आनलाइन जुए और गेमिंग का दलदल युवाओं को किस हद तक मानसिक तनाव और बर्बादी की ओर धकेल रहा है।