मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

दिसंबर में ग्वालियर-कोलकाता एक्सप्रेस दो दिन रहेगी निरस्त, कई ट्रेनों के बदले रूट

दिसंबर में ग्वालियर से चलने वाली कोलकाता एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनें निरस्त रहेंगी।

By Vikram Singh TomarEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Fri, 30 Oct 2026 10:40:14 PM (IST)Updated Date: Fri, 30 Oct 2026 10:41:40 PM (IST)
दिसंबर में ग्वालियर-कोलकाता एक्सप्रेस दो दिन रहेगी निरस्त, कई ट्रेनों के बदले रूट
दिसंबर में चार ट्रेनें रहेंगी निरस्त, सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. दिसंबर में चार ट्रेनें रहेंगी निरस्त
  2. ग्वालियर-कोलकाता दो दिन रद
  3. कई ट्रेनों के बदले गए रूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल मंडल में दुर्गापुर-ओंडाग्राम रेलखंड पर मेगा ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के चलते दिसंबर में ग्वालियर से चलने वाली कोलकाता एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनें निरस्त रहेंगी।

कई ट्रेनों के बदले गए रूट

इसके अलावा तीन ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इसका असर दिसंबर में इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा।

रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 12319 कोलकाता-ग्वालियर एक्सप्रेस 23 दिसंबर और गाड़ी संख्या 12320 ग्वालियर-कोलकाता एक्सप्रेस 24 दिसंबर को नहीं चलेगी।

यह भी पढ़ें- ग्वालियर में बस संचालन को मिलेगी नई गति, जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

यह भी पढ़ें- Weather Update: ग्वालियर में 'अर्णब' का असर, अब तक 6.1 मिमी बारिश दर्ज; 7.8 डिग्री गिरा तापमान


एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।