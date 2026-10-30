दिसंबर में ग्वालियर-कोलकाता एक्सप्रेस दो दिन रहेगी निरस्त, कई ट्रेनों के बदले रूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल मंडल में दुर्गापुर-ओंडाग्राम रेलखंड पर मेगा ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के चलते दिसंबर में ग्वालियर से चलने वाली कोलकाता एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनें निरस्त रहेंगी।

कई ट्रेनों के बदले गए रूट

इसके अलावा तीन ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इसका असर दिसंबर में इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा।

रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 12319 कोलकाता-ग्वालियर एक्सप्रेस 23 दिसंबर और गाड़ी संख्या 12320 ग्वालियर-कोलकाता एक्सप्रेस 24 दिसंबर को नहीं चलेगी।

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