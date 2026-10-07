ग्वालियर में NHAI की सड़क जांच गुणवत्ता में हुई फेल, बदहाल रास्तों को लेकर हाई कोर्ट सख्त, कहा- जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर की सड़कों की खराब हालत को लेकर चल रही जनहित याचिका में हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एनएचएआई की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने एनएचएआई की अपनी रिपोर्ट के आधार पर पाया कि उसके द्वारा संधारित सड़क निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि यदि सड़क घटिया गुणवत्ता की बनाई गई है तो अधिकारियों, कन्सेशनायर या ठेकेदार को बचाने के किसी भी प्रयास को गंभीरता से लिया जाएगा। सार्वजनिक धन की कीमत पर ग्वालियर के लोगों को घटिया सड़क उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।