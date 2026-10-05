ग्वालियर पुलिस का साइबर अपराध पर शिकंजा, करोड़ों की चपत लगाने वाले ठगी गिरोह के 6 म्यूल अकाउंट एजेंट गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गिरवाई थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे और साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े छह और लोगों को पकड़ा है। जिन पांच लोगों को पकड़ा था, वह देशभर के लोगों से ऑनलाइन सट्टे और साइबर ठगी के जरिए करोड़ों रुपये की चपत लगा रहा था।

अब इसी नेटवर्क से जुड़े म्युल खातों के एजेंटों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस पड़ताल में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार सभी छह आरोपी गिरोह के मुख्य सरगना उदय चौहान के लिए 'म्युल खातों' (किराए के बैंक अकाउंट) का इंतजाम करते थे।

किराए पर लेते थे बैंक खाता





ये आरोपित आम लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खाते, एटीएम कार्ड और पासबुक किराये पर ले लेते थे। रकम को छिपाने और हेराफेरी (मनी लॉन्ड्रिंग) करने इन्हीं खातों का इस्तेमाल किया जाता था।

गिरवाई में पकड़े गए ऑनलाइन सट्टे के अड्डे की जांच के दौरान पुलिस को इन संदिग्ध खातों की कड़ियां मिलीं, जिसके बाद घेराबंदी कर इन छहों एजेंटों को दबोच लिया गया।

पूछताछ में आरोपितों ने कबूला कि वे कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में साइबर अपराधियों को बैंक खाते मुहैया करा रहे थे। इन म्युल खातों के जरिए हुए वित्तीय लेनदेन की बारीकी से जांच कर रही है।