हजरत निजामुद्दीन-सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के ग्वालियर में स्टोपेज की मांग, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने रेल मंत्री को लिखा पत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हजरत निजामुद्दीन-सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं होने से ग्वालियर अंचल के यात्रियों को हैदराबाद आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ग्वालियर में चार अन्य राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव नियमित रूप से हो रहा है, लेकिन ह. निजामुद्दीन-सिंकदराबाद राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं होने से हैदराबाद के लिए सीधा रेल संपर्क नहीं है।

गुरुवार को चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर ने केन्द्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव व केन्द्रीय संचार मंत्री-माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिख ट्रेन का ठहराव ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर किए जाने की मांग की है। ग्वालियर ऐतिहासिक, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक केंद्र अध्यक्ष डा. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष सुरेश बंसल, उपाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-दीपक पमनानी व कोषाध्यक्ष-मनोज अग्रवाल ने कहा है कि ‘ग्वालियर’ मध्यप्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक एवं पर्यटन केंद्र है।

ग्वालियर शहर आसपास के अनेक जिलों के नागरिकों के लिए भी रेल यात्रा का महत्वपूर्ण केंद्र है। वर्तमान में ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के सीमित ठहराव के कारण यात्रियों को देश के प्रमुख महानगरों की यात्रा के लिए अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रहीं हैं।