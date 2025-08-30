ग्वालियर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में सीएम डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों से किया सीधा संवाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर-चंबल में पर्यटन उद्योग को नई उड़ान देने के लिए दो दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव शुक्रवार से ग्वालियर में शुरू हो गई। दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए देश-विदेश के पर्यटन क्षेत्र के निवेशकों से सीधा संवाद किया। कॉन्क्लेव में पर्यटकों के साथ-साथ पर्यटन व्यवसायी, टूर आपरेटर्स और होटल इंडस्ट्री के दिग्गज पहुंचे हैं।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी होंगे। प्रसिद्ध अभिनेता पीयूष मिश्रा और फैसल मलिक विशेष रूप से उपस्थित रहे।

शुक्रवार को शुभारंभ अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी और अभिनेता फैसल मलिक शामिल रहे। इस दौरान विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभागार में सभी का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह ग्वालियर पहुंचेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में देशभर से आए 500 निवेशकों के सामने ग्वालियर-चंबल के पर्यटन की अपार क्षमताओं को उन्होंने सामने रखा। 'टाइमलेस ग्वालियर: इकोज ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ लेगेसी' थीम पर आधारित यह कान्क्लेव पर्यटन निवेश, सांस्कृतिक धरोहर, अनुभवात्मक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कॉन्क्लेव में पर्यटन विकास को गति देने के लिए कई अहम करार हो रहे हैं। होटल, रिसोर्ट, वेलनेस और ईको टूरिज्म क्षेत्र के निवेशकों को लेटर ऑफ अवॉर्ड प्रदान किए जा रहे हैं।