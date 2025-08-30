मेरी खबरें
    ग्वालियर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में सीएम डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों से किया सीधा संवाद

    Gwalior Regional Tourism Conclave: ग्वालियर में दो दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों से सीधा संवाद किया। इस कॉन्क्लेव में पर्यटन उद्योग को नई दिशा देने के लिए कई अहम करार हो रहे हैं और निवेशकों को लेटर ऑफ अवॉर्ड प्रदान किए जा रहे हैं।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 01:53:15 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 01:56:19 PM (IST)
    HighLights

    1. कॉन्क्लेव में पर्यटन निवेश और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा हुई और कई अहम करार हो रहे हैं।
    2. ग्वालियर की सांस्कृतिक धरोहर और अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चर्चा हुई।
    3. फैसल मलिक ने मध्य प्रदेश की खूबसूरत लोकेशन्स और फिल्म फ्रेंडली माहौल की सराहना की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर-चंबल में पर्यटन उद्योग को नई उड़ान देने के लिए दो दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव शुक्रवार से ग्वालियर में शुरू हो गई। दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए देश-विदेश के पर्यटन क्षेत्र के निवेशकों से सीधा संवाद किया। कॉन्क्लेव में पर्यटकों के साथ-साथ पर्यटन व्यवसायी, टूर आपरेटर्स और होटल इंडस्ट्री के दिग्गज पहुंचे हैं।

    राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी होंगे। प्रसिद्ध अभिनेता पीयूष मिश्रा और फैसल मलिक विशेष रूप से उपस्थित रहे।

    शुक्रवार को शुभारंभ अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी और अभिनेता फैसल मलिक शामिल रहे। इस दौरान विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभागार में सभी का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह ग्वालियर पहुंचेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में देशभर से आए 500 निवेशकों के सामने ग्वालियर-चंबल के पर्यटन की अपार क्षमताओं को उन्होंने सामने रखा।

    'टाइमलेस ग्वालियर: इकोज ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ लेगेसी' थीम पर आधारित यह कान्क्लेव पर्यटन निवेश, सांस्कृतिक धरोहर, अनुभवात्मक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कॉन्क्लेव में पर्यटन विकास को गति देने के लिए कई अहम करार हो रहे हैं। होटल, रिसोर्ट, वेलनेस और ईको टूरिज्म क्षेत्र के निवेशकों को लेटर ऑफ अवॉर्ड प्रदान किए जा रहे हैं।

    मप्र के लोग फिल्म फ्रेंडली

    फैसल मलिक पंचायत फिल्म के प्रहलाद चाचा पात्र से विख्यात फैसल मलिक ने कहा कि मध्य प्रदेश की खूबसूरत लोकेशन्स फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करती हैं। यहां के लोग फिल्म–फ्रेंडली हैं और शासन–प्रशासन का सहयोग सराहनीय है। मध्यप्रदेश की विविधतापूर्ण और खूबसूरत लोकेशन्स फिल्म निर्माताओं को लगातार आकर्षित करती रही हैं। प्रदेश आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन चुका है।

