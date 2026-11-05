ग्वालियर के सर्विस सेंटर में विवाद के बाद भड़का ग्राहक, शोरूम में खड़ी एक्टिवा को लगाई आग

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। तानसेन नगर स्थित एएस मोटर्स सर्विस सेंटर पर बुधवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब अपनी गाड़ी की सर्विस से नाराज एक ग्राहक ने शोरूम परिसर में खड़ी अपनी ही एक्टिवा में आग लगा दी। देखते ही देखते वाहन आग की लपटों से घिर गया।

इस घटना से सर्विस सेंटर पर मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों में अफरा-तफरी मच गई। गाड़ी में आग लगाने वाले ग्राहक का आरोप है कि सर्विस कराने के बाद भी उसकी एक्टिवा रास्ते में बंद हो गई थी। जब वह शिकायत लेकर एजेंसी पहुंचा तो वहां मौजूद मैनेजर और अन्य कर्मचारियों ने उसकी समस्या सुनने के बजाय गाड़ी ठीक करने से मना कर दिया और उसके साथ अभद्रता की। ग्राहक नितिन सिकरवार का कहना है कि उसने कुछ समय पहले ही एक्टिवा खरीदी थी। इसके बाद उसने कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर पर वाहन की सर्विस भी कराई थी।

सर्विस के लिए बाकायदा बिल का भुगतान किया था। इसके बावजूद गाड़ी में खराबी बनी रही। कुछ दिन पहले जब वह सर्विस सेंटर से गाड़ी लेकर निकला तो रास्ते में ही एक्टिवा अचानक बंद हो गई। बीच सड़क पर गाड़ी बंद होने से उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।