ग्वालियर शर्मसार... सड़कों के बाद अब पार्कों में 'मानसिक दिवालियापन', योग करती महिलाओं के चित्रों से अश्लील छेड़छाड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में मानसिक दिवालियापन से ग्रस्त लोगों द्वारा एक बार फिर शर्मनाक हरकत की गई है। सड़क पर चलती महिला व युवतियों से छेड़छाड़ की घटनाएं तो कई बार सामने आई हैं, लेकिन ग्वालियर में इससे भी घटिया हरकत कुछ सिरफिरे लोगों द्वारा की जा रही है। योग करती हुई महिलाओं के चित्र से अश्लील छेड़छाड़ की जा रही है। इन पर अलग-अलग अश्लील आकृतियां बनाकर खूबसूरत और स्वस्थ समाज का संदेश देते चित्रों को बिगाड़ा गया है।
यह घटना एक बार नहीं, बल्कि बार-बार हो रही है। इस तरह की हरकत ने ग्वालियर को शर्मसार कर दिया है। हालांकि अब तक जिम्मेदारों ने शहर को शर्मसार करने वाले ऐसे लोगों को न तो चिह्नित करने का प्रयास किया है और न ही कोई कानूनी कार्रवाई की है। हाल ही में यह घटना तानसेन नगर स्थित पार्क में हुई है। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है।
पहले चेतकपुरी रोड पर की थी हरकत
चेतकपुरी रोड पर नगर निगम द्वारा दीवार को सुंदर बनाने के लिए चित्र बनवाए गए थे। इनमें स्वस्थ समाज का संदेश देने के लिए योग करती महिला के चित्र बनाए गए थे, जिनके साथ अश्लील छेड़छाड़ की गई। जिम्मेदारों ने कोई सुध नहीं ली, लेकिन एक युवती की नजर जब इस वीडियो पर पड़ी तो उसने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। खुद कलेक्टर रुचिका चौहान और निगमायुक्त संघ प्रिय मौके पर पहुंचे और चित्रों को ठीक कराया गया।
अब पार्क के अंदर शर्मनाक हरकत, महिलाएं-युवतियों ने जाना छोड़ा
वार्ड क्रमांक-13 के अंतर्गत आने वाले तानसेन नगर क्षेत्र के पार्क में यह हरकत की गई है। यहां पार्क के अंदर पिलर और दीवार पर उकेरे गए योग करती हुई महिलाओं के चित्रों के साथ अश्लील छेड़छाड़ की गई है। इस पार्क में क्षेत्र की महिलाएं, युवतियां और बुजुर्ग सुबह-शाम टहलने जाते हैं। जब लोगों की नजर इस पर पड़ी तो कई महिलाओं और युवतियों ने पार्क जाना ही छोड़ दिया। अब इस घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है।
हर जगह कैमरे, फिर भी आरोपी क्यों नहीं पकड़े जा रहे
इस मामले में न तो नगर निगम की ओर से कानूनी कार्रवाई के लिए कोई कदम उठाया गया और न ही पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, जबकि शहर को शर्मसार करने वाले ऐसे लोगों को आसानी से चिह्नित किया जा सकता है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दोनों ही स्थानों पर कई कैमरे मौजूद हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने मानो आंखें बंद कर रखी हैं।
कानूनी कार्रवाई
उपायुक्त (पार्क), नगर निगम मुकेश बंसल का कहना है कि "शहर में इस तरह की घटनाएं बार-बार हो रही हैं। इस मामले में निगमायुक्त से चर्चा कर कानूनी कार्रवाई के लिए प्रक्रिया की जाएगी। वॉल पेंटिंग को भी ठीक कराया जा रहा है।"
यह भी पढ़ें- साहब आए तो सुधर गई सेहत, ग्वालियर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में निरीक्षण का 'जादू', रातों-रात ठीक हुईं लिफ्टें और चकाचक हुईं दीवारें