साहब आए तो सुधर गई सेहत, ग्वालियर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में निरीक्षण का 'जादू', रातों-रात ठीक हुईं लिफ्टें और चकाचक हुईं दीवारें

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गजराराजा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में मरीज महीनों से परेशान थे, लेकिन जैसे ही नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फार हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) की टीम पहुंची, वैसे ही तीन लिफ्टें ठीक हो गईं। एनएबीएच की टीम ने अस्पताल का दो दिवसीय निरीक्षण किया। टीम के सामने व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाने के लिए प्रबंधन ने सभी इंतजाम तेजी से किए। जो लिफ्टें आठ महीने से खराब पड़ी थीं, वे निरीक्षण से पहले ही चालू कर दी गईं। इसे केवल प्रमाण पत्र बचाने की कवायद बताया जा रहा है।

अस्पताल की कार्यप्रणाली का विरोधाभास लिफ्ट व्यवस्था में सामने आया। पिछले आठ महीनों से पांच लिफ्ट बंद थीं, जिसके कारण स्वजन मरीजों को स्ट्रेचर पर रैंप के जरिए पांचवीं मंजिल तक ले जाने को मजबूर थे। जीआरएमसी प्रबंधन अब तक बजट और प्रस्ताव की कमी का हवाला देता रहा, लेकिन एनएबीएच टीम के दिल्ली से रवाना होते ही तीन लिफ्टों को आनन-फानन में दुरुस्त करा दिया गया। हालांकि दो लिफ्टें अब भी बंद पड़ी हैं।