'ऑफिसर के गलत निर्देश ने लील लीं जिंदगियां', ग्वालियर के शीतला माता मंदिर हादसे पर सस्पेंड पुलिसकर्मियों का खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: शीतला माता मंदिर हादसे में अब पुलिस विभाग के भीतर से ही बड़े राजफाश हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सीएसपी समेत 9 पुलिसकर्मियों (चार निरीक्षक व चार अन्य प्रधान आरक्षक-आरक्षक) पर गाज तो गिर चुकी है, लेकिन अब निलंबित किए गए पुलिसकर्मी दबी जुबान में अपनी विभागीय व्यवस्था और वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं।

इस पूरी घटना के पीछे अफसरों के गलत निर्देश और ड्यूटी प्वाइंट बदलने का खेल मुख्य वजह बनता नजर आ रहा है। निलंबित पुलिसकर्मियों ने बड़ा राजफाश किया है कि अफसर ने उन्हें रोका था और कहा- यहीं ड्यूटी करो, भीड़ ज्यादा है।