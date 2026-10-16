ग्वालियर में शुभ मुहूर्त में जमकर हो रही खरीदारी, मकान, जेवर और वाहनों की मांग में 35 फीसदी की तेजी

नईदुनिया, प्रतिनिधि, ग्वालियर: पितृपक्ष में खरीदारी से परहेज करने वाले लोग अब नवरात्र में शुभ मुहूर्त संग बाजारों का रुख कर रहे हैं। इसका असर शहर के कारोबार पर दिखाई देने लगा है। मकान, आभूषण, वाहन और इलेक्ट्रानिक्स सामान की खरीदारी में लगभग 30 से 35 प्रतिशत की बढ़त नजर आ रही है।
नवरात्र में नई वस्तुओं की खरीदारी को शुभ मानने की परंपरा के चलते ग्राहक अपनी जरूरतों के साथ लंबे समय से टाली जा रही खरीदारी भी पूरी कर रहे हैं। रियल एस्टेट में संपत्ति की बुकिंग, सराफा बाजार में आभूषणों की खरीदारी, आटोमोबाइल शोरूम में वाहनों की बिक्री और इलेक्ट्रानिक्स दुकानों पर घरेलू उपकरणों की मांग बढ़ रही है। बाजार में आई इस तेजी का असर कारोबारियों के चेहरों पर भी नजर आने लगा है।
पितृपक्ष के दौरान मकान, फ्लैट और भूखंड खरीदने से परहेज करने वाले ग्राहक अब संपत्ति के सौदे कर रहे हैं। रियल एस्टेट कारोबारी तरुण गोयल कहते हैं कि नवरात्र में शुभ मुहूर्त के चलते रियल एस्टेट बाजार में ग्राहकों की सक्रियता बढ़ी है। लोग तैयार मकानों और फ्लैट संग निवेश के लिए भूखंड भी पसंद कर रहे हैं। लंबे समय से संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे परिवार अब बुकिंग और सौदे की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं।
नवरात्र में आटोमोबाइल बाजार में भी तेजी दिखाई दे रही है। आटोमोबाइल कारोबारी हरिकांत समाधिया के अनुसार चारपहिया वाहन खरीदने के लिए ग्राहक शोरूम पहुंच रहे हैं। लोग नए माडल देखने संग अपनी पसंद और बजट के अनुसार वाहन चुन रहे हैं। शुभ दिन पर वाहन घर ले जाने की परंपरा के चलते बुकिंग और डिलीवरी की गतिविधियां बढ़ी हैं। परिवारों के लिए सुविधाजनक वाहन खरीदने संग युवा वर्ग भी वाहनों में रुचि दिखा रहा है।
यह भी पढ़ें- हजरत निजामुद्दीन-सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के ग्वालियर में स्टोपेज की मांग, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने रेल मंत्री को लिखा पत्र
यह भी पढ़ें- नौनिहालों की जान से खिलवाड़! ग्वालियर में धड़ल्ले से हो रही स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग, जिम्मेदार मौन