ग्वालियर में शुभ मुहूर्त में जमकर हो रही खरीदारी, मकान, जेवर और वाहनों की मांग में 35 फीसदी की तेजी

नईदुनिया, प्रतिनिधि, ग्वालियर: पितृपक्ष में खरीदारी से परहेज करने वाले लोग अब नवरात्र में शुभ मुहूर्त संग बाजारों का रुख कर रहे हैं। इसका असर शहर के कारोबार पर दिखाई देने लगा है। मकान, आभूषण, वाहन और इलेक्ट्रानिक्स सामान की खरीदारी में लगभग 30 से 35 प्रतिशत की बढ़त नजर आ रही है।

नवरात्र में नई वस्तुओं की खरीदारी को शुभ मानने की परंपरा के चलते ग्राहक अपनी जरूरतों के साथ लंबे समय से टाली जा रही खरीदारी भी पूरी कर रहे हैं। रियल एस्टेट में संपत्ति की बुकिंग, सराफा बाजार में आभूषणों की खरीदारी, आटोमोबाइल शोरूम में वाहनों की बिक्री और इलेक्ट्रानिक्स दुकानों पर घरेलू उपकरणों की मांग बढ़ रही है। बाजार में आई इस तेजी का असर कारोबारियों के चेहरों पर भी नजर आने लगा है।