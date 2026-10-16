नौनिहालों की जान से खिलवाड़! ग्वालियर में धड़ल्ले से हो रही स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग, जिम्मेदार मौन

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: शहर में वाहनों में क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को बैठाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। आटो और अन्य स्कूली वाहनों में निर्धारित संख्या से ज्यादा बच्चों को बैठाकर ले जाना उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है।

इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की निगरानी और कार्रवाई का असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। स्थिति यह है कि बच्चों को स्कूल पहुंचाने और घर छोड़ने के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। हाई कोर्ट के निर्देशों का नहीं हो रहा पालन स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। 12 दिसंबर 2013 को कोर्ट ने वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर रोक लगाने, आटो में अतिरिक्त लकड़ी की पट्टियां लगाकर सीटों की क्षमता बढ़ाने पर प्रतिबंध लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों का उद्देश्य बच्चों की यात्रा को सुरक्षित बनाना था।