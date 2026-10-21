ग्वालियर स्मार्ट सिटी के दो बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी, शहर में खुलेंगे 10 'निर्भया कैफे', कमांड सेंटर पर लगेगा सोलर प्लांट

प्रियंक शर्मा l नईदुनिया ग्वालियर: लंबे समय से पाइपलाइन में चल रहे स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन के दो बड़े प्रोजेक्टों की बाधाएं आखिरकार दूर हो गई हैं। लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 10 निर्भया कैफे की लोकेशन लंबे समय से फाइनल नहीं हो पा रही थीं। अब इनमें से कई लोकेशनों को बदलकर फाइनल किया गया है और जल्द ही इनकी एनओसी भी स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन को प्राप्त हो जाएंगी। ऐसे में जल्द ही ठेकेदार एजेंसी को लोकेशन हैंडओवर कर काम शुरू कराया जाएगा।

योजना के अनुसार प्रत्येक कैफे के निर्माण की लागत 10 लाख रुपये तय की गई है। इन कैफे के निर्माण के लिए स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन 30 लाख रुपये का योगदान देगा। जबकि शेष 70 लाख रुपये का निवेश ठेकेदार एजेंसी करेगी। निर्माण पूरा होने के बाद इन कैफे का संचालन विधवा व निराश्रित महिलाओं को रियायती किराए पर सौंपा जाएगा, ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

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पहले इन परिसरों का हुआ था चयन

जिन परिसरों का चयन किया गया था, उनमें संभागीय आयुक्त कार्यालय, स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन कार्यालय, मुरार जिला अस्पताल, मुरार स्थित उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक व दो, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, एमएलबी कालेज, पद्मा विद्यालय, साइंस कालेज, जीवाजी विवि आदि शामिल थे। अब नई लोकेशन के रूप में बाल भवन पार्क, महाराज बाड़ा, रेडिसन होटल के पास, केआरजी कालेज, जिला पंजीयक कार्यालय के बाहर की जगह चिह्नित की गई हैं।

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