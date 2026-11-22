नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कांचघर-स्टेशन रोड पर के डामरीकरण का कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने से स्थानीय नागरिकों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण दिनभर धूल उड़ती रहती है, जिससे आसपास रहने वाले रहवासियों, दुकानदारों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। उड़ती धूल से न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है।

पाइपलाइन बिछाने की थी खोदाई अमृत 2.0 योजना के तहत क्षेत्र में पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क की खोदाई की गई थी। पाइपलाइन डालने का काम पूरा होने के बाद सड़क के रीस्टोरेशन यानी पूर्व स्थिति में लाने का कार्य किया जाना था। इसके तहत सड़क का डामरीकरण किया जाना था, लेकिन संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार विभाग की लापरवाही के चलते यह पूरी सड़क का रीस्टोरेशन करने की बजाये आधा अधूरा काम कर छोड़ दिया।