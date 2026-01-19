Gwalior Weather Update: बादलों के कारण चढ़ा रात का पारा, 48 घंटे में कोहरे के साथ बारिश का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: अंचल में मौसम ने यू-टर्न लिया है। यानि एक बार फिर से ठंड की वापसी होती दिख रही है। हालांकि बादल छाने से रात के तापमान में 1.8 डिसे की बढ़ोतरी हुई और 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। लेकिन सुबह से चली ठंडी हवाओं व बादलों की वजह से दिन का पारा गिरकर 25.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

मौसम विभाग के अनुसार, यह असर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुआ है। अब सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। ऐसे में आगामी 48 घंटे में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है। ऐसे में अंचल में एक बार ठंड की वापसी हो सकती है। हालांकि आगामी 24 घंटे के दौरान अंचल में मध्यम कोहरा रह सकता है। शहर के आसमान पर रात में ही बादल आ गए थे।