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मध्य प्रदेश में अब डिजिटल होंगी स्वास्थ्य सेवाएं, 86 हजार आशा कार्यकर्ताओं को दी जा रही ट्रेनिंग

प्रदेश की 86 हजार आशा कार्यकर्ताओं को कैप्सूल कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें ग्वालियर जिले की 1014 कार्यकर्ता शामिल हैं।

By Anoop BhargavEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 08:40:23 PM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 08:43:04 PM (IST)
मध्य प्रदेश में अब डिजिटल होंगी स्वास्थ्य सेवाएं, 86 हजार आशा कार्यकर्ताओं को दी जा रही ट्रेनिंग
स्वास्थ्य सेवाओं का ऑनलाइन होगा रिकॉर्ड, फोटो-एआई जनरेटेड

HighLights

  1. बाद में एएनएम और सीएचओ होंगे प्रशिक्षित
  2. स्वास्थ्य सेवाओं का ऑनलाइन होगा रिकॉर्ड
  3. 13 नवंबर से हुई प्रशिक्षण की शुरुआत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करना और मरीजों एवं स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़े डाटा को व्यवस्थित कर उसकी निगरानी आसान बनाना है।

पहल की शुरुआत आशा कार्यकर्ताओं से हुई है। प्रदेश की 86 हजार आशा कार्यकर्ताओं को कैप्सूल कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें ग्वालियर जिले की 1014 कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रशिक्षण में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना, ऑनलाइन डाटा दर्ज करना और जानकारी व्यवस्थित रखना शामिल है।


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13 नवंबर से हुई प्रशिक्षण की शुरुआत

इस तरह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े तीन प्रमुख स्तरों के कर्मचारी डिजिटल रिकॉर्ड और डेटा प्रबंधन से जुड़ेंगे। चार चरणों में प्रशिक्षण की शुरुआत 13 नवंबर से हुई है। पहले बैच के बाद 20 और 27 नवंबर को दो अन्य बैच आयोजित होंगे।

प्रशिक्षण से छूटे प्रतिभागियों के लिए चार दिसंबर को विशेष मॉकअप सत्र रखा गया है। ग्वालियर के सीएमएचओ डॉक्टर एमएस सागर ने बताया कि अगले चरण में एएनएम और सीएचओ को प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे कागजी रिकॉर्ड और अलग-अलग माध्यमों में दर्ज सूचनाओं को डिजिटल रूप में संकलित करने में मदद मिलेगी।

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