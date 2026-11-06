श्योपुर कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर हाई कोर्ट नाराज, कहा-एसी कमरे से बाहर निकलकर देखें जमीनी हकीकत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को पट्टे पर मिली जमीनों से बेदखल करने और उन पर प्रभावशाली लोगों के कब्जे के मामले में हाई कोर्ट ने श्योपुर कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

कोर्ट ने कहा कि सरकार गरीब वर्ग को ताकतवर लोगों के चंगुल से मुक्त कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन श्योपुर कलेक्टर अपने वातानुकूलित कक्ष से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत जानने को तैयार नहीं हैं। वे कार्यालय में उपलब्ध अधूरे दस्तावेजों के आधार पर ही निर्भर हैं। कोर्ट ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को उच्चस्तरीय समिति गठित कर पूरे मामले की स्वतंत्र रूप से मैदानी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने छोटेलाल आदिवासी की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं। सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि श्योपुर जिले में पहले 440 मामले दर्ज होने की जानकारी दी गई थी, जबकि वास्तविक संख्या 449 होनी चाहिए थी।